Переполох на Украине: Россия пустила в ход дроны новейшего поколения

Российская армия уже начала применять на Украине дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Это – оружие будущего, против которого практически невозможно защититься

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, специалист в области БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.