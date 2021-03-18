Переполох на Западе: Русский отказался встать на колени

18.03.2021, Москва, Платон Беседин

Героем футбольных баталий – да и заголовков английской прессы – стал российский арбитр Сергей Карасёв. И не столько потому, что грамотно отсудил матч «Манчестер Сити» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, сколько потому, что ступил за запретную территорию. Карасёв перед началом матча не встал на колено в лучших традициях Black Lives Matter.

Такое уже случалось. Не вставал на колено, к примеру, футболист Заха. Фокус тут в другом – и градус резонанса – в том, что отказывались соблюдать ритуал до этого преимущественно темнокожие футболисты, заявлявшие, что происходящее уже мало напоминает борьбу за равноправие. Как сказал тот же Заха: «Чтобы победить дискриминацию – нужно улучшать образование».

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Но тут на колено отказался встать бритоголовый белый мужик. Ещё и из России родом. Что тут же логично вызвало волну привычных русофобских комментариев. Однако многие – и это любопытно – поддержали Сергея Карасёва.

Последнее особо примечательно. Ведь всё больше тех, кто отрицает и ритуал вставания на колено, и доминирование Black Lives Matter как такового. И Карасёв – большой молодец, что напомнил о бессмысленности происходящего.

Ведь, во-первых, прежде, чем культивировать Black Lives Matter стоит, наконец, изучить историю. Понятно, что Запад считает свои ценности ценностями всего мира – однако это не отменяет следующего факта: далеко не все западные страны выстраивали своё могущество на эксплуатации колоний и чернокожих рабов.

Во-вторых, то, что происходит с Black Lives Matter, есть диктатура, в которой потерян и здравый смысл, и первоначальные благие месседжи. Все дружно забыли о реальных страданиях чернокожих (лучше бы роман «Возлюбленная» Тони Моррисон прочли), а упиваются исключительно местью, рождённой неадекватной жалостью к себе. И никакая борьба за равноправие тут ни при чём.

Что же касается русских в этой истории, то мы никого не притесняли и встаём на колено, как напомнил гонщик Даниил Квят, исключительно перед флагом, Родиной и Богом. Именно так – и только так. Жаль, что акта от Карасёва мало, дабы Европа вспомнила наконец о главном.