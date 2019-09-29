Переполох у меджлисовцев: «Аскеры» предупреждают о большой крымской «зраде»

29.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Крыму наблюдаются признаки начала подготовки к восстановлению подачи воды из Украины по Северо-Крымскому каналу.

Об этом в эфире канала «ATR» заявила замкомандира меджлисовского бандформирования «Аскер» Эвелина Арифова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 апреля 2014 года Украина ввела свои персональные санкции против оккупанта – я имею в виду перекрытие Северо-Крымского канала. Сейчас оккупанты активно готовятся к подаче воды. Об этом вы написали у себя в «Facebook». С чего такие выводы?» – спросил ведущий.

«По информации наших активистов, находящихся в Крыму, мы видим, что идёт подготовка, также идёт разговор среди так называемых чиновников о том, что они готовятся к подаче воды с материковой Украины весной. Кроме тех фотографий, есть ещё информация, что чистка каналов продолжается, уже не просто выжигание камышей, но и расчищают экскаватором.

Возможно, это просто блеф оккупантов, их мечты, что будет вода, но, если есть такая тенденция, то мы сегодня должны все вместе садиться за стол и разговаривать об этом.

Этого нельзя допускать ни в коем случае, потому что пять лет боролись наши военные не для того, чтобы мы шли на шаг назад. Нельзя ни в коем случае идти назад, только вперёд, только требовать от оккупантов на наших условиях освобождать наших политзаключённых, на наших условиях освобождать наши территории – всё должно быть на наших условиях.

Россия слишком много нарушила, чтобы выполнять её прихоти», – рассказала Арифова.

Комментируя информацию, замглавы запрещенного в РФ меджлиса, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что во избежание неоднозначных толкований подобных сигналов украинская власть периодически обязана подтверждать данные ранее обещания о невозможности подачи воды в Крым.

«У президента нам заявляли, и я знаю, наши выезжали совместно с представителями Офиса президента на границу, мониторили. Но власть должна всё время слышать, что есть такие тревожные сигналы, и не уходить от ответов, а выйти и ещё раз говорить: «У нас война». И нельзя считать, что, если я знаю, что этого не будет, значит, нас не интересует, что там говорят. Нужно выходить и убедительно людям говорить», – подчеркнул Чийгоз.