Переполох в Киеве: Кирилл и Путин могли не шутить

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хочет посетить Украину и помолиться с верующими канонической УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. Об этом он заявил во время общения с журналистами, посвященного 10-летию своего служения на патриаршем престоле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура — это такие скоропроходящие явления. Сегодня – одни политические силы, потом другие. У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской Лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской Церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое Православие», – заявил Кирилл.

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На торжествах в годовщину интронизации Патриарха о церковном расколе на Украине говорил и президент Владимир Путин.

«Постоянное обострение политической обстановки, начиная с 2014 года, усиление давления на каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны властей, со стороны украинского раскола и радикальных политических сил, а затем и беззаконное вторжение Константинополя на территорию Украинской Православной Церкви, завершившееся предоставлением им так называемой автокефалии, созданной из раскольников и псевдоцерковных структур, принятие государством в конце 2018 и начале 2019 года дискриминационных законов – все это привело к нарушению прав верующих канонической Церкви, к захватам ее храмов, к разжиганию межконфессиональной ненависти», – передает слова Путина пресс-служба Кремля.

«Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать всё для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания», – добавил российский президент.

К словам Путина и Кирилла следует отнестись со всей серьезностью, предостерег Вадим Денисенко, депутат Верховной Рады от Блока Порошенко. Денисенко считает, что киевский митрополит УПЦ МП Онуфрий может обратиться к РФ с призывом о защите православных Украины.

«…Реалистичный вариант на сегодняшний день – сделать провокацию в одном из регионов (наиболее подготовленные Запорожье, Харьков и Одесса), чтобы резко обострить ситуацию. Причем, не исключено, что эта провокация готовится не столько к выборам президента, сколько сразу после них, если потребуется попробовать показать ситуацию. И речь идет не только о прямой агрессии, сколько о запугивании прямой агрессией. И не только нас, но и весь цивилизованный мир. Одним словом, ничего нового. На самом деле Путин сегодня заявил, что он и его приспешники говорили тысячу раз. Одно отличие – кричать «Путин, приди» теперь должен… Онуфрий», – пишет Денисенко в своем блоге.

Кума Порошенко, жена генпрокурора, а заодно президентский представитель в Верховной Раде Ирина Луценко отметилась более истеричным заявлением в эфире телеканала «Прямой».

«Это совсем не миротворческая миссия. У меня тогда вопрос к вероятному приезду Кирилла – русские, Путин и Кирилл считают, что мы фашисты, что мы на завтрак едим детей, что у нас тут катастрофа. Считают нас фашистами. Когда шла Вторая мировая война, ездил ли кто молиться с немцами в Третий Рейх? Так пусть Кирилл сразу с президентом Путиным определится – мы фашисты или мы их братский народ. Если мы братский народ, так чего вы против нас воюете? Если мы фашисты, то чего ты, Кирилл, к нам едешь?» – сказала Луценко, сделав вид, будто не понимает, что визит лидеров Русского мира в Киев состоится после очищения Матери городов русских от украинских нацистов.