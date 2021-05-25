Переполох в Киеве: Лукашенко согласился на российскую авиабазу

25.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия уже договорилась с Белоруссией о размещении на ее территории своих военных баз.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, речь идет о расположении боевой авиации на территории Белоруссии.

«Я почти уверен, на 90%, что есть договоренность о размещении российских военных баз на территории Белоруссии. Помните встречу Лукашенко с Путиным, когда ничего не сообщили? Я думаю, что есть договоренность уже, и есть учения в августе 2021 на территории Белоруссии, где могут просто остаться эти войска. То есть, у нас большой вызов – что делать стратегически с Белоруссией?.. Понимаете, что может произойти в будущем? Лукашенко очень долго не хотел делать военно-воздушную базу на своей территории, российскую. Кстати, на территории Белоруссии формально еще нет российских военных баз. Есть два объекта, которые остались еще с советских времен, но это не военные базы России. Если они, таки, разместят там свои истребители, то уже даже мы не будем знать, чей истребитель поднялся, чтобы захватить судно. Понимаете, что происходит?.. У нас тысяча километров северной границы, представьте себе. Та же самая ситуация у Вильнюса, Литва, Польша – они сейчас беспокоятся этим вопросом. Потому самое сложное сейчас Украине, Литве и Польше в этой ситуации», – заявил Чалый.