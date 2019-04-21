Переполох в Киеве: Медведчука навязывают и Ахметову, и Зеленскому

21.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Анонсированное введение Россией с 1 июня ограничений на поставки энергетической продукции Украине играет на руку Виктору Медведчуку, чья роль как главного переговорщика с Москвой возрастает.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот там хитро написано. Вроде как прекращают поставки нефти, нефтепродуктов и, по-моему, под ту же категорию подпадает и уголь, но, с другой стороны, там кроме «специальных разрешений». Мы догадываемся, кто из украинских политиков станет вот этим «окном возможностей», делать спецразрешения», – сказал Джангиров, подразумевая, очевидно, Медведчука.

К его словам также присоединилась политолог Елена Дьяченко, допустив, что Медведчук ранее предлагал свои услуги посредника вероятному победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому, но был отвергнут.

«Это говорит о том, что сейчас этот, о ком мы догадываемся, штабу Зеленского, очевидно, постучался, но ему не открыли, поэтому он опять пошёл просить Медведева помочь ему ввести санкции. Но нельзя же бесконечно просить ввести санкции против Ахметова с Новинским, потом ещё к Зеленскому вот так заходить и навязывать свою нужность», – резюмировала эксперт.