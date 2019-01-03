Переполох в Киеве: На вокзале засекли российский локомотив

03.01.2019, Киев, Михаил Рябов

На станции Киев-Пассажирский засечен локомотив из «страны-агрессора», что поначалу вызвало переполох украинских патриотов, однако затем выяснилось, что российский электровоз притащил поломавшийся украинский поезд.

Об инциденте в своем блоге сообщает бывший киевлянин блогер Андрей Селезов, который специализируется на рассказах о путешествиях и железнодорожном транспорте.

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«Раньше (до 14 года) не часто, но такое бывало, но в наши дни они дальше Дарницы, где их никто не видит, не суются, да и то, только под грузовыми. Да и это стало не часто, обычно дальше Конотопа не ходят», – отмечает автор.

Он указывает, что появление российского локомотива вызвало бурное обсуждение на форуме украинских железнодорожников.

«Там кстати в обсуждениях тот еще срач. Некоторые укрозализничники предлагают конфисковать локомотив, другие локомотивную бригаду – «на гилляку». Потом правда разъяснили, что бригада в Киев на этом ВЛ80 приехала таки украинская.

А все дело в том, что где-то в районе Конотопа сломался старенький украинский ЧС4 или ЧС8, а под рукой оказался только вот этот свободный брянский ВЛ80, который на денек одолжили у россиян, чтобы поезд до «бывшей матери городов русских» дотянуть и людей в дороге не заморозить. Я думаю, что начальство из депо Брянск II не стало возражать, и локомотив выдали таки до Киева.

Человек в обсуждениях написал, что: это был поезд № 6/5, и если бы не россияне, то пришлось бы ждать много часов. Вот только жалко, что число не указали. Пишут, что случилось на днях.

Как известно на «Укрзализнице» полным ходом идет ползучий инфраструктурный коллапс. Старый, еще советский локомотивный парк сокращается, а замены никакой нет», – рассказывает Селезов.

Он приводит выдержки из обсуждения на форуме железнодорожников:

«А что, и чем мы будем возить грузы, если закрыть границу с РФ, лес вывозить, и это никому не нравится. И потом будем орать, что сокращение, ну и правильно работы нихрена не будет…».

«Когда стоим в Здолбунове на переезде 142 км, то очень часто в составах, которые едут на Львов, процентов 80 вагонов РЖД. А если этот электровоз точно снят в Киеве, то всё это напоминает скорее трагикомедию».

«Я в Дарнице их часто вижу, на них наши бригады из Конотопа едут на проход, локомотивов не хватает…».

Кроме того, украинские железнодорожники увидели новейший российский полувагон:

«Прямо сейчас, станция Клепарив (Западная Украина)… Я увеличил фото и вижу – скорость 120 км, вижу впервые. А какие колёсные пары! Глаз не оторвать», – пишет «укрзализничник».