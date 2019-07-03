Переполох в курятнике: Кому мешает Шарий?

03.07.2019, Киев, Сергей Устинов

До выборов в Верховную Раду осталось меньше трех недель, а в шедший на инерционном ходу политпроцесс внезапно ворвалась лихо закрученная интрига. Причем, ворвалась она оттуда, откуда корифеи и аксакалы совсем не ждали. Речь идет, как вы уже, наверное, догадались, о Партии Шария. Большинством этот, начинавшийся под аккомпанемент всеобщего скепсиса проект, еще месяц назад воспринимался как сетевая игра, как способ со стороны и так известного блогера хайпануть еще больше.

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Самые упорные скептики не верили в реальность происходящего даже тогда, когда Минюст зарегистрировал партию, а ЦИК зарегистрировал ее список и кандидатов в мажоритарных округах. Удивительно, что опыт завершившихся два месяца назад президентских выборов ничему никого не научил. В стране, совсем недавно избравшей президентом человека с эстрадных подмостков, лидеры мнений решительно отказывались верить в какие либо перспективы популярного блогера, чья аудитория примерно равна нишевому национальному телеканалу средней руки. Да ну что вы! Это все понарошку! Не может быть, чтобы это было всерьез. Да Шарий прикалывается! Такого рода суждениями были переполнены соцсети.

Хотя уже по динамике сюжета с массовой атакой шариеботов на социологические агентства должно было стать ясно, что мы имеем дело с профессиональной раскруткой политпроекта с колес – методами Зеленского. То есть – с помощью прямой коммуникации с избирателем, минуя традиционных посредников и ретрансляторов в виде большого телеэкрана. А когда в крупных городах косяком пошли все более многочисленные флешмобы, окончательно стало ясно, что «партия красного шарика» – это таки всерьез.

И вот, ЦИК регистрирует самого Шария кандидатом в нардепы. После чего, под крики о «реванше» происходит мобилизация порохоботов, собирающихся в Киеве на майдан. Против Шария. Блогер в ответ мобилизует своих сторонников на параллельную акцию. Все это выплескивается из мира ютуб-каналов и соцсетей в мир большого ТВ. «Плюсы» Коломойского реагируют на произошедшее неожиданно агрессивным сюжетом антишариевской направленности. Сам же блогер фактически разрывает в ответ свой «пакт о ненападении» с партией Зеленского.

Скептики из президентского лагеря выдвигают версию о том, что перед нами манипулятивная трехходовка Порошенко с целью сорвать выборы. Мол, посмотрите, регистрирует Шария подконтрольный Порошенко ЦИК по решению подконтрольного Порошенко же Верховного суда. Чтобы подконтрольные Порошенко «активисты» могли собраться на майдан и обвинить во всем… Зеленского. Именно он в этой версии – цель. А Шарий – всего лишь инструмент.

Впрочем, жирным минусом этой версии является тот очевидный факт, что никакие «петямайданы» в текущих условиях не способны не то что сорвать, но даже просто затормозить несущийся на всех парах поезд выборов.

Интересно, что первоначально многие думали, что Партия Шария – это связанный с «каноническим» Оппоблоком спойлер бойко-медведчуковского «За життя». Тем более, что Шария успел поддержать знаковый для антимайданного электората киевский адвокат Валентин Рыбин, а к партии Шария все больше присматривается разочарованный грызней своих политиков бело-синий избиратель. Однако в реальности Шарий откусывает больше не у обеих Оппоблоков, хотя и у них тоже. А – у Зеленского.

Но это не просто сторонники Зеленского. Это та их часть, которая во всех соцопросах называет своим главным ожиданием от новой власти наказание власти предыдущей. Тот самый «догон бывших», который сделал своим коньком Шарий. Именно на неудовлетворенности этих людей быстротой и эффективностью обещанных Зе-командой, но так и не наступивших «весенних посадок» играет Партия Шария. В этом смысле позиционирование у них четкое. Притом, что все остальные программные тезисы бледны, общи и неконкретны. «Банду Порошенко – под суд!» – пожалуй, единственное уникальное торговое предложение новой партии на рынке предвыборных услуг. Но отыгрывают его эти ребята по полной. Заставляя многих наблюдателей считать себя проектом если не самой Банковой, то каких-то сил находящихся около нее или в связке с ней. Ведь, гнобление бывших выгодно многим нынешним.

А тот факт, что сам Шарий в своих роликах параллельно без устали мочит все партии майдана – от Порошенко и Гройсмана до Смешко и Самопощи с Вакарчуком, лишь добавляет ему доверия у прозеленски настроенных избирателей. Формируя лояльное отношение, которое очень легко превратить в готовность отдать голоса не Слуге народа, который, как уверяют все без исключения социологи, победит и так, а парням и девчонкам, которые открыто заявляют, что намерены в парламенте стать «хорогими партнерами» для Зеленского. В отличие от «плохих партнеров» в виде Голоса Вакарчука или партии Смешко.

На самом деле этот аргумент очень важен. Поскольку борьба сейчас идет не только за количество мандатов, но и за конфигурацию будущей коалиции. Понятно, что ее ядром и основой будет Слуга народа. Но на кого они будут опираться, и кто будет им подголосовывать?

Сейчас есть два варианта будущей коалиции. Первый: Слуга народа+Тимошенко+Вакарчук. И второй – Слуга народа+Оппоблок Мураева-Вилкула-Кернеса. Совершенно ясно, что для страны это будут два принципиально различных формата власти. Один из которых станет, по сути, реинкарнацией почившей в бозе коалиции БПП и Народного фронта, итоги правления которой украинцы ощутили на своей шкуре. Другой же формат усилит ту фракцию в окружении Зеленского, которую бизнес-интересы и генезис связывает с бывшими регионалами.

И вот на таком фоне в раскладах появляется Партия Шария. Гипотетическое появление в будущей Раде нового игрока может спутать все карты лоббистам союза грантоедов Зеленского с грантоедами Вакарчука. И далеко не факт, что подобные союзники будут удобны и выгодны «слугам народа». Ведь, к тому времени может случиться так, что нынешние договорятся с бывшими. За счет избирателя, конечно.

Теперь о шансах нового проекта. Та возня, которая сейчас началась вокруг Шария и его партии – лучшее подтверждение того, что шансы там есть. Насколько они велики – покажет только вскрытие.

Как оценивают свои шансы сам Шарий, косвенно свидетельствует его партсписок. Там 39 фамилий. Не 200 и не 225. Значит, потолок, на который они рассчитывают сами при форс-мажорной везучести – это 10-12 %. Но серьезные игроки, ранее почивавшие на лаврах, начали нервничать загодя. Потому что может так статься, что итоговый пасьянс выйдет совсем не таким, каким его рисуют сейчас социологи. Хайповый пиар, помноженный на растущее неудовлетворение электората может дать эффект снежного кома, лавины, которую не остановить.

И тут как бы «красные шарики» не вышли на второе место. К немалому удивлению тех, кто все места уже успел поделить и считает своими. Выглядит фантастически, но на самом деле, даже если вывести за скобки совсем свежий «эффект Зеленского» – подобные примеры в истории украинских выборов уже были. Та же ныне политически обанкротившаяся «Самопомощь» в 2014-м вышла на обшенациональный уровень и раскрутилась до третьего места буквально за пару месяцев. Да и ставший в том же году электоральным лидером Народный фронт слепили из подручного материала буквально на марше – в промежутке между роспуском старой Рады и избранием новой.

Фактором, облегчаюшим попадание в Раду для Шария, может стать прогнозируемое снижение явки. Лето, отпуска, все такое. По некоторым прогнозам в абсолютных цифрах порогом вхождения в Раду может стать даже не миллион, как на президентских выборах, а всего лишь 850 тысяч голосов. Учитывая очень высокий уровень мобилизации сторонников в оффлайне и столь же высокий уровень вовлеченности подписоты, больше смахивающей на секту, Шарий с его более чем двумя миллионами поклонников на ютубе может оказаться способен взять указанную планку.

Но даже если Шарий пройдет на минимальном проценте и заведет самую маленькую фракцию, это все равно станет серьезным прецедентом. Это будет означать, что для успешной политической кампании на Украине уже не нужно обладать медиаресурсом в виде телеканалов. Во всяком случае, это не критически необходимо. Одного, но хорошо раскрученного ютуб-канала будет достаточно.

В свете сказанного выше будет крайне любопытно наблюдать за тем, под каким знаком пройдут для партии Шария оставшиеся до выборов три недели. Будут ли конкуренты и соперники и дальше их мочить, лишь усиливая кумулятивный эффект и привлекая дополнительных избирателей. Либо же мы снова увидим тактику замалчивания.

Впрочем, после последних событий замолчать вряд ли удастся. Потому что уже поздно. Кто бы ни выпустил джинна из бутылки, загнать его обратно до 21 июля вряд ли получится.