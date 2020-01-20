Переполох в Минске: Конституцию предлагают дополнить правом русских на воссоединение с Россией

20.01.2020, Москва, Максим Карпенко

В новом варианте Конституции РФ должно быть закреплено право русских земель, оказавшихся после распада СССР в границах новых государств-лимитрофов, на воссоединение с Россией.

Об этом в комментарии изданию «Украина.ру» заявил член комиссии по изменению Конституции РФ политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это поможет решить демографические проблемы России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту – воссоединение всего Русского мира – было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», – заявил Безпалько.

Предложение Безпалько оценил экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, которому пришлось покинуть Украину после трагедии в Доме профсоюзов.

«Безпалько – большой молодец! Это первый человек, облеченный статусом, который честно и прямо сформулировал право на ирреденту. Ваш конституционный совет хорош уже только тем, что в нем есть Богдан.

Закреплённое в Конституции право на ирреденту рушит международный принцип нерушимости границ. И правильно! Из-за этой нерушимости границ миллионы людей по всему миру держат в нищете и угнетённом состоянии неудавшихся государств, нарушают права меньшинств, подвергают их ассимиляции и геноциду. Зловредный принцип. Войны из-за него везде. Зачем его придерживаться? Уже есть отличный крымский прецедент! Людям нравится. Давайте его закреплять конституционно», – написал Дмитриев в своем блоге.

Однако к идее Безпалько резко негативно отнеслись близкие к Александру Лукашенко эксперты.

«На примере пана Безпалько я все больше склонен согласиться с мнением одного уважаемого человека о том, что идею «русского мира» в такой интерпретации нам подкинули англо-саксы. Ирредента должна еще больше стравить три восточнославянских народа, нужно развязать войну еще и с белорусами. Руками полезных идиотов, прикрывающихся патриотизмом, хотят разыграть многоходовочку по уничтожению нашей цивилизации. И целят именно в Россию», – комментирует минский политолог Алексей Дзермант.

А киевский православный публицист Дмитрий Скворцов полагает, что Безпалько нужно было сформулировать инициативу более изящно, чтобы не давать повода для возмущений самостийникам в Киеве и Минске.

«Не стоит дразнить гусей. Достаточно прописать преемство РФ от Российской Империи, а не от СССР. Закрывает гораздо больше вопросов, чем Украина и Белоруссия. Просто, и со вкусом. По-путински так», – предложил Скворцов.