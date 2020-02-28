28.02.2020, Одесса, Максим Карпенко
 
Одесса, Происшествия, Украина
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Переполох в Одессе: Обвиняемый взял в заложники судей и конвоира


В Одессе обвиняемый в убийстве гражданина Израиля Вячеслав Гарькавый взял в заложники двух судей Приморского райсуда и конвоира, грозя подорвать всех гранатой.

Об этом сообщает местный ресурс «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гарькавый, который находился в клетке, достал гранату, выдернул чеку и заявил, что требует «справедливого расследования» и встречи с прокурором области.

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке. Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», — сообщает издание.

Как сообщает «7 канал» на место оперативно прибыли силовики и специальные службы, которые эвакуировали сотрудников суда и гражданских лиц. Им удалось обезвредить «террориста», – как оказалось, он угрожал подорвать всех муляжом гранаты.

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