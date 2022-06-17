Переполох в вашингтонском обкоме: под Харьковом в русский плен попали двое наемников из США

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Новости Украины

Под Харьковом в российский плен попали двое иностранных наемников, воевавших на Украине на стороне киевского режима. Речь идет о бывших американских военныз – 39-летнем ветеране Ирака Роберте Дрюке, и 27-летнем Энди Хьюне.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Оно же публикует первое фото пленных «диких гусей».

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По данным издания, Дрюке и Хьюн служили в одном из подразделений ВСУ. Как уточняет издание, оба боевика стали первыми американцами, оказавшимися в плену у россиян.

Друг американских военнопленных, слова которого приводит The Telegraph, сообщил, что наемники были схвачены в прошлый четверг (16 июня) во время боестолкновения с более многочисленными российскими силами.

«Мы были на миссии, и все пошло совершенно не так, с недостоверными данными. Нам сказали, что город освобожден, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его», — приводит слова американского бойца The Telegraph.

Как сообщает «Голос Америки», власти США в курсе пленения Дрюке и Хьюна, а также располагают информацией о пленении третьего наемника из Штатов. В Госдепе пытаются выяснить обстоятельства пленения и судьбу своих плененных боевиков, в Москве же заявляют, что не обладают информацией об их пленении. Американские эксперты боятся, что Кремль может использовать пленников для торга с Вашингтоном.

«Я не могу говорить о специфике этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей. Мы по-прежнему всеми возможными способами призываем американских граждан не ездить на Украину из-за сопутствующих опасностей», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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«Они напряженно работают над верификацией. Мы очень надеемся», — приводит CNN слова Дрюке.

Как сообщила мать одного из пленных наемников Банни Дрюке телеканалу CNN, Госдепартамент США проверяет подлинность появившейся фотографии с ее сыном.

Дрюке также добавила, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.

Что же до дальнейшей судьбы пленных боевиков, то как сообщил помощник главы МВД ЛНР, сейчас они находятся в Северодонецке, где будет решаться вопрос о месте их содержания до суда.

Напомним, ранее суд в ДНР приговорил к смертной казни двоих наемников из Великобритании – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также одного марроканца – Саадуна Брагима.

В соцсетях и в экспертной среде раздаются разные мнения о том, как поступить с пленными наемниками.

«Наемник наемнику рознь. «Диких гусей» польского, грузинского и прибалтийского происхождения, безусловно, проводить через процесс и исполнять, не ведя никаких переговоров насчет обмена. Белорусских, если таковые, вдруг попадутся, передавать в Минск. А вот англичан, американцев и прочих искателей экстрима из стран ЕС/НАТО (каковых, сколь мне известно, сейчас шестеро) можно и обменять. На всех пленных бойцов Коалиции, – и пусть хозяева уговаривают своих кукол не жадничать. А если Киев будет жадничать, исполнить одного (любого), – и пусть хозяева уговаривают сильнее…», – пишет в своем блоге политконсультант Лев Вершинин.

А православный блогер Александр Вознесенский предложил подключить к этому делу патриарха Московского Кирилла, чтобы тот, используя авторитет РПЦ, добился обмена пленных американцев на томящегося в застенках СБУ онкобольного украинского православного писателя Яна Таксюра, которого киевский режим обвиняет в «госизмене».

«Если бы Патриарх походатайствовал и власти бы обменяли одного иностранного наемника на Яна Таксюра, то: 1) иностранец 100% сбежит домой и не вернется воевать с русскими. 2) это акт милосердия – спасённая жизнь, пусть даже ничтожного наемника ( у него а родине Патриарху были бы благодарны за спасение его жизни). 3) это спасённая жизнь православного верующего Яна Таксюра, который всю жизнь прожил для Церкви. Может на верхах на это всё смотрят иначе – я просто по-человечески очень хочу помочь этому доброму и светлому человеку, которого безбожные власти мучают ни за что. Поэтому если у кого-то из читающих есть выход на Патриарха – сделайте, пожалуйста, дело милосердия», – написал Вознесенский.

А политолог Марат Баширов обращает внимание на пропагандистский эффект от истории с пленением наемников.

«Тут многие говорят, что мы проигрываем инфо/войну, а это не так. Мы не состязаемся в гонке фейков – это правда. Но, мы придём в медиа/пространство с фактами и живыми американцами и бритами, которые расскажут что и как. Два британца и два американца – это особо ценные пленные. Кино/культура относительно «своих не бросаем» обеих стран построена на тех же тезисах, что и у нас. Только у нас в основе мотивов действий россиян на войне – патриотизм, приказ, исторические традиции. Поэтому, мы их спасаем, будто они уже умерли, но не сдали принципы, предков и потомков. А у них – деньги для личного блага и ощущение вседозволенности. Именно это мнение о вседозволенности начинает рушиться. Никто за вами – Рэмбами – не придёт. Вас или бросят (открестятся) или попробуют выкупить (денег не хватит). Тогда и придёт день трибунала и паблика», – пишет Марат Баширов.