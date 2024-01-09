«Перепуганные пингвины»: Огрызко обвинил Запад в нерешительности

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У Запада не хватит духу так же, как это случилось с ЕС, порадовать Киев и позлить Москву приглашением Украины к переговорам о вступлении в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр иностранных дел Украины, а ныне глава «Центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Огрызко спросили, может ли в ходе Вашингтонского саммита НАТО, приуроченного к 75-летию альянса, Киев рассчитывать на что-то, кроме «продолжения обещаний и разных малозначащих официальных заявлений».

«Недавно один мой коллега назвал наших западных партнёров и их сдержанную политику похожей на поведение перепуганных пингвинов. Может немного жестковато, но местами оно так и выглядит. Имея всё, что нужно, имея необходимые запасы вооружений, я не военный эксперт, но военные специалисты говорят о том, что дать Украине 160-180 F-16 – это в действительности не проблема, учитывая общие запасы вооружений на Западе. Не говоря уже о ракетах и так далее. То же самое касается и вопросов политического характера. Вопрос того, что сама идея приглашения Украины к переговорам о вступлении – уже является огромным, мощным политическим ударом по Москве. Этим ударом было приглашение начать переговоры с ЕС о вступлении. Если бы это было продолжено в этом году на Вашингтонском саммите, это была бы также большая политическая победа Запада над Москвой. Потому что в Москве, несмотря на все попытки, поняли бы, что шансов оторвать Украину от Запада больше не будет», – сказал экс-министр.

«Но хватит ли сил и смелости – вот здесь, к большому сожалению, есть очень много вопросов, которые пока что являются неподъёмные для наших западных партнёров, и это очень печально. Очень бы хотелось, чтобы не только экс-чиновники, которые уходят с позиций, которые являются определяющими для тех или иных направлений политической деятельности, говорили правду. Но и те, которые пребывают сегодня при власти. Хочется, чтобы, наконец, это время настало», – ответил Огрызко.