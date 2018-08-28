28.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Перепутал премии? Лех Валенса выдвинул «голодающего» Сенцова на Нобелевку, а надо – в книгу Гиннеса



Польский политик Лех Валенса выступил с заявлением по поводу дела украинца Олега Сенцова, который отбывает срок в российской тюрьме. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины со ссылкой на Polska Akademia Filmowa.

В своем заявлении Валенса, умалчивая о том, что Сенцов сидит за терроризм, пишет, что украинец «мирно протестовал против аннексии Россией родного Крыма, а потом (видимо, ни с того, ни с сего – Ред.) был арестован российскими спецслужбами».

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Далее в тексте упоминается фантастическая по своим срокам «голодовка» Олега Сенцова, которая перевалила уже за 100 дней.

Упоминая о вере в демократию, отказе от ненависти, самопожертвовании и прочих высоких материях, Валенса заявляет, что Олег Сенцов представляет собой «все идеалы», и потому призывает «всех мужчин и женщин доброй воли помочь освобождению Олега Сенцова» и предлагает выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

Напомним, 21 августа защитники Сенцова сообщили, что он держит голодовку 100 дней. Вот в связи с этим (если бы, конечно, такие сроки не вызывали явных сомнений), его действительно можно было бы выдвинуть. Но не на Нобелевскую премию, а в кандидаты для Книги рекордов Гиннеса. Но, увы, здравый смысл подсказывает, что выдержать такую длительную голодовку просто невозможно, «акция протеста» давным-давно превратилась в пропагандистский фарс.

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