Перепутал премии? Лех Валенса выдвинул «голодающего» Сенцова на Нобелевку, а надо – в книгу Гиннеса

28.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Польский политик Лех Валенса выступил с заявлением по поводу дела украинца Олега Сенцова, который отбывает срок в российской тюрьме. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины со ссылкой на Polska Akademia Filmowa.

В своем заявлении Валенса, умалчивая о том, что Сенцов сидит за терроризм, пишет, что украинец «мирно протестовал против аннексии Россией родного Крыма, а потом (видимо, ни с того, ни с сего – Ред.) был арестован российскими спецслужбами».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Далее в тексте упоминается фантастическая по своим срокам «голодовка» Олега Сенцова, которая перевалила уже за 100 дней.

Упоминая о вере в демократию, отказе от ненависти, самопожертвовании и прочих высоких материях, Валенса заявляет, что Олег Сенцов представляет собой «все идеалы», и потому призывает «всех мужчин и женщин доброй воли помочь освобождению Олега Сенцова» и предлагает выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

Напомним, 21 августа защитники Сенцова сообщили, что он держит голодовку 100 дней. Вот в связи с этим (если бы, конечно, такие сроки не вызывали явных сомнений), его действительно можно было бы выдвинуть. Но не на Нобелевскую премию, а в кандидаты для Книги рекордов Гиннеса. Но, увы, здравый смысл подсказывает, что выдержать такую длительную голодовку просто невозможно, «акция протеста» давным-давно превратилась в пропагандистский фарс.