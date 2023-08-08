Переработка на фарш резервов ВСУ закончится к октябрю – Гурулёв

Елена Острякова .  
08.08.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Контрнаступ» ВСУ продлится еще один-два месяца.

Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Контрнаступ» ВСУ продлится еще один-два месяца. Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил...

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«Контрнаступление не удалось: противник уже присел. И в дальнейшем мне, просто, интересно, сколько он еще будет расходовать те резервы, которые у него остались. А с учетом того, что мы на некоторых направлениях пошли вперед, эти резервы ему придется растаскивать. Иначе – фиаско. Я так думаю, их еще максимум на месяц-два хватит», – сказал Гурулев.

Он отметил катастрофические потери живой силы противника.

«Я так полагаю, что пока эти друзья будут свои последние ошметки собирать и пускать на мясо. Я хочу заметить, что соотношение потерь нас с украинцами 1 к 8. Это сумасшедшая цифра. Такого даже в Великую Отечественную не было», – отметил Гурулев.

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