20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Переселенцы готовы бежать из подконтрольной Киеву Луганщины назад в ЛНР

Преподаватели и студенты ВУЗа, «переехавшего» из подконтрольного ЛНР Алчевска, из-за наплевательской политики Киева, вынуждены возвращаться на «оккупированные» территории, так как выжить на «освобождённой» – невозможно.

Об этом во время конференции заявил представитель лисичанского ДонГТУ Николай Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники клона ДонГТУ, находящегося в Алчевске (ЛНР), который киевские власти открыли в подконтрольном Украине Лисичанске, обеспокоены тем, что их «ВУЗ» может прекратить свое существование. Причиной тому стало одностороннее решение Кабмина Украины присоединить «ДонГТУ» к северодонецкому клону Луганского университета им. Даля.

«Наш ВУЗ является перемещённым, и на оккупированной территории существует ВУЗ, который остался. Он работает, работают преподаватели, в него ходят студенты, и, несмотря на все сложности жизни на оккупированной территории, университет в Алчевске продолжает существовать. А на Украине ВУЗ не нужен, поэтому он уничтожается», – заявил Фесенко.

По его мнению, это повлечёт за собой значительные имиджевые потери как для Украины, так и для региона, который «теряет мощный технический ВУЗ».

«Хочу отметить, что 95 процентов сотрудников университета – переселенцы из Алчевска, которые снимают жильё в Лисичанске, находятся в крайне стеснённом финансовом положении, и с переводом базы ВУЗа в Северодонецк им добавятся финансовые проблемы, связанные с переездом и поиском жилья. Эти проблемы крайне негативно влияют на многих преподавателей, некоторые из которых вынуждены возвращаться на оккупированную территорию, потому что выжить на освобождённой территории невозможно. Это же касается и студентов, многие из которых высказались, что откажутся от продолжения учёбы и покинут освобождённую территорию. Это также крайне негативно отразится на имидже государственной политики», – заявил Николай Фесенко.