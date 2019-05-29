Переселенцы из Донбасса и Крыма смогут нормально проголосовать на досрочных выборах в Раду

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Гражданам Украины перед внеочередными парламентскими выборами не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие необходимость смены места голосования, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Facebook.

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Комиссия внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года “Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса”. Теперь для смены места голосования нужны только заявление гражданина и паспорт.

“Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования”, – говорится в сообщении.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

Место голосования перед первым туром президентских выборов, который прошел 31 марта 2019 года, сменили сменили 315,7 тыс. украинцев, перед вторым (21 апреля) – 325,6 тыс.

Фактически эти изменения позволяют принять учстие тем переселенцам из Донбасса и Крыма, которые не имеют постоянной прописки в других регионах страны и голосуют не по месту указанной в авспорте постоянной регистрации.