Подпишись на рассылку
11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Произвол, Россия, Севастополь, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Переселенцы из Крыма и Донбасса на Украину бегут обратно – генерал ВСУ

Новости Украины

Украинское государство не способно обеспечить собственных граждан, в том числе и офицеров, уехавших из Донбасса и Крыма, работой и достойной жизнью.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил недавно уволенный замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Примеров неуспешной борьбы собственного государства за разум и сердце собственного народа у нас достаточно. Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали из оккупированных территорий, а потом вернулись обратно, почему?

Потому что люди, побывшие на неоккупированной территории, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда.

Также, один из примеров не успешности, когда достаточно большое количество офицеров военно-морских сил, которые вышли из Крыма, а потом вернулись – куда?.. Уволились и вернулись в Крым, потому что им не было где жить, их тут никто не ждал, и никто не поддерживал», – резюмировал Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть