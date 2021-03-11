Переселенцы из Крыма и Донбасса на Украину бегут обратно – генерал ВСУ

11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское государство не способно обеспечить собственных граждан, в том числе и офицеров, уехавших из Донбасса и Крыма, работой и достойной жизнью.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил недавно уволенный замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примеров неуспешной борьбы собственного государства за разум и сердце собственного народа у нас достаточно. Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали из оккупированных территорий, а потом вернулись обратно, почему?

Потому что люди, побывшие на неоккупированной территории, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда.

Также, один из примеров не успешности, когда достаточно большое количество офицеров военно-морских сил, которые вышли из Крыма, а потом вернулись – куда?.. Уволились и вернулись в Крым, потому что им не было где жить, их тут никто не ждал, и никто не поддерживал», – резюмировал Кривонос.