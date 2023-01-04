Переселенцы не хотят ехать во Львов и выбирают русскоязычный Днепр – мэр города

Анатолий Лапин.  
04.01.2023 16:16
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Днепропетровск, Общество, Украина


Переселенцы с востока Украины в большей степени оседают в Днепропетровске, потому что он является русскоязычным городом с близким им менталитетом.

Об этом в эфире местного телеканала «Днепр ТВ» заявил мэр одноименного города Борис Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переселенцы с востока Украины в большей степени оседают в Днепропетровске, потому что он является...

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По словам Филатова, вопреки распространенному мнению, что больше всего переселенцев на Западной Украине, в Днепре их количество превалирует.

«Если посмотреть официальную статистику, то неделю назад, то во Львове было 115 тысяч официально зарегистрированных временно перемещенных лиц, а в Днепре – 183. И это количество каждый день растет. Есть эвакуационный поезд, который идет Покровск-Львов, и где-то три трети из этого поезда выходят на железнодорожном вокзале и остаются в Днепре», – сказал мэр.

«Люди не хотят ехать далеко от дома, они надеются, что они вернутся как можно быстрее. Им комфортно в Днепре, потому что при всем уважении ко Львову, к Галичине, есть разница в менталитете. У нас русскоязычный регион, русскоязычный город, хоть сейчас очень много людей переходят на украинский. И потому эти временно перемещенные лица ищут в Днепре свой дом и работу», – заявил Филатов.

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