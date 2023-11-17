Переселенка из Херсона получила выплаты на квартиру и в пьяном угаре поносила Россию в Крыму

Любовь Смирнова.  
17.11.2023 15:00
  (Мск) , Евпатория
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Дзен, Криминал, Крым, Россия


В Евпатории правоохранители задержали уроженку Херсонской области, которая в пьяном угаре кричала, что Крым – это Украина, и лозунг украинских фашистов «Слава Украине».

Ольга Степанская, получив российский паспорт и сертификат, приобрела квартиру в Евпатории и решила заявить о своих взглядах всем соседям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории правоохранители задержали уроженку Херсонской области, которая в пьяном угаре кричала, что Крым...

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Полицейским женщина пояснила, что была нетрезва.

«Я трошки выпила, я обращаюсь, извиняюсь, что сказала, что Крым – это Украина. Я извиняюсь за свои слова. Я исправлюсь, я больше такое делать не буду, я служу в России, Российской Федерации. Я сюда приехала, здесь живу и буду жить. Извините меня, пожалуйста, больше такого не будет», – заявила Степанская под видеозапись полицейским.

На административный протокол и штраф новоявленная крымчанка точно наговорила. При рецидиве её ждет уголовное дело.

Однако квартиру, полученную по сертификату переселенца из Херсонской области, у нее никто не отберет.

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