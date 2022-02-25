Перешедшего на сторону Украины Дудя требуют признать иноагентом

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Российская общественность потребовала признать либерального блогера Юрия Дудя иноагентом.

Об этом в своем телеграм-канале написала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина (дочь известного сенатора), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить информацию ряда СМИ о наличии иностранного финансирования у блогера Ю.Дудя и, в случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», – написала Мизулина.

Последние дни Дудь ведет активную антироссийскую кампанию в своих соцсетях, выступая против действий ВС РФ на Украине.

Российские эксперты давно указывали на то, что Дудь финансируется из-за рубежа за счет участия в рекламе известных западных брендов.