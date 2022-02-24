Перешедший на сторону ЛНР экс-советник минобороны Украины выступил с заявлением

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Новости Украины

Чем скорее закончится спецоперация по денацификации Украины, тем скорее на украинской территории наступит мир.

Об этом в своём видеоблоге заявил перешедший на сторону ЛДНР бывший советник министра обороны Украины, киевлянин Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шестой час продолжается спецоперация по денацификации Украины, её ведут вооружённые силы России, вместе с ВС ЛНР и ДНР, и вместе с нами, гражданами Украины, которые хотят свергнуть нацистский режим. И для нас, и для ВС РФ, жизнь каждого славянина важна. Многие подразделения украинской армии не открывают огонь и складывают оружие. Те, кто этого не делают, к сожалению, погибают. Призываю всех граждан Украины – гражданских и военных, сидеть дома, не участвовать в вооружённых провокациях киевского режима. Чем скорее закончится операция, тем скорее на территории Украины наступит мир без этой идиотской власти, без унижения прав человека, без запрета русского языка.

Скоро нам всем строить единое общество и государство. Не поддавайтесь на провокации киевского режима. Не участвуйте в братоубийственной войне. Скоро встретимся», – заявил Селиванов.

При этом он обратил внимание на появляющиеся в соцсетях фейки со стороны храбрящихся украинствующих ботов о якобы уничтоженной военной технике РФ на территории ЛНР.

«В соцсетях массово расходятся кадры уничтоженной военной техники, приписываемой ВС РФ на Луганщине. Это Дебальцево, 2015 год. Как говорил Лавров: «Дебилы б… ь», – констатировал Селиванов, комментируя распространяющиеся в интернете фото.