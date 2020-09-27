Перешедший на сторону РФ офицер СБУ рассказал о подготовке провокации с химическим оружием в Донбассе

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские спецслужбы в первый год войны на Донбассе были готовы пойти на применение химического оружия против своей группировки ради информационной кампании с целью обвинения ополчения ЛДНР в военных преступлениях.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозоров рассказал, как в 2014 году ему в руки попало письмо руководства СВР руководству СБУ под грифом «Совершенно секретно» с информацией о «каких-то бочках с хлором», однако без особых подробностей. Как раз тогда началась информационная кампания о якобы применении ополчением химического оружия.

«И как-то в разговоре с сотрудниками военной разведки всплыла эта тема химии, и всплыл у меня в памяти вот этот документ, и я рассказал, говорю ваш Кондратюк (глава СВР Украины), помню, писал такое письмо, и там было про бочки с хлором. Ну и вот так, слово за слово, рассказали мне, что на самом деле планировали.

Да, действительно были эти бочки, там не чистый хлор, а хлоросодержащая жидкость. Как мне потом объяснили специалисты, из одного литра жидкости может получиться несколько сот литров газа. То есть, если там 1200 литров жидкости, то получилось бы такое неслабое облако, которое, там, близлежащее село могло накрыть. И как раз в это время украинские войска вели там наступательные операции.

Буквально район этого ангара перешел под контроль украинских сил через два дня, кажется. Подгадали так, что ветер должен дуть в сторону украинских позиций, решили из вертолета этот ангар накрыть, чтобы бочки разрушились, и весь этот хлор понесло на украинские позиции. Естественно, понимаете, какой резонанс был бы в СМИ», – рассказал экс-сбушник.

«Сомневаюсь, что кто-то бы умер, наверное, но признаки поражения отравляющим веществом были бы на лицо, и шум бы поднялся до небес. Это было бы, как белые каски в Сирии устраивали свои провокации. Естественно получилось бы, что ополченцы ДНР или ЛНР, вернее, это уже не монстры, а это уже исчадия ада. Согласитесь, это бы очень сильный пропагандистский ход был бы», – добавил Прозоров.