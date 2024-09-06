Перешедший на сторону Украины предатель получил 16 лет строгача

Юрий Иванов.  
06.09.2024 11:30
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина


В Севастополе разоблачен очередной предатель, получавший 16 лет лишения свободы заочно

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастопольской городкой прокуратуры.

В Севастополе разоблачен очередной предатель, получавший 16 лет лишения свободы заочно Об этом «ПолитНавигатору»...

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Речь идет о 37-летнем мужчине, признанного виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмут участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Расследование по уголовному делу проведено УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

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