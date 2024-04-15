Перещёлкал все наши ТЭЦ – в Киеве вознамерились «судить адмирала ЧФ»

Вадим Москаленко.  
15.04.2024 18:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 863
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Киевские дипломаты должны организовать очередное «международное» судилище над командующим Черноморским флотом России.

Об этом в ходе проведённой в Киеве «Крымской платформы» заявила представительница Зеленского в фейковой «Автономной Республике Крым» Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские дипломаты должны организовать очередное «международное» судилище над командующим Черноморским флотом России. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На конец февраля 2024 года, как минимум, 120 раз «Шахеды», «Калибры» и другие ракеты выстреливались из Крыма на территорию Украины, в частности по объектам гражданской инфраструктуры», – трепалась Ташева.

Она потребовала собрать «международный суд» против недавно назначенного командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

«Поэтому очень важно, чтобы международное сообщество принимало судебные решения против военных преступников России. В частности, адмирала Черноморского флота РФ – флота, который сейчас находится именно в Крыму», – бредила нацистка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть