Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевские дипломаты должны организовать очередное «международное» судилище над командующим Черноморским флотом России.

Об этом в ходе проведённой в Киеве «Крымской платформы» заявила представительница Зеленского в фейковой «Автономной Республике Крым» Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На конец февраля 2024 года, как минимум, 120 раз «Шахеды», «Калибры» и другие ракеты выстреливались из Крыма на территорию Украины, в частности по объектам гражданской инфраструктуры», – трепалась Ташева.

Она потребовала собрать «международный суд» против недавно назначенного командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

«Поэтому очень важно, чтобы международное сообщество принимало судебные решения против военных преступников России. В частности, адмирала Черноморского флота РФ – флота, который сейчас находится именно в Крыму», – бредила нацистка.