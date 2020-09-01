Перешла все грани приличия. Лавров отчитал лимитрофа за Белоруссию

01.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Методы Литвы в отношении событий в Белоруссии вряд ли можно назвать демократическими, а вмешательство во внутренние дела соседнего государства очевидно.

Об этом, выступая перед студентами МГИМО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, перепет корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, Литва пытается «раскачать» ситуацию в Белоруссии, открыто используя для этого оппозиционного кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами – методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь», – заявил Лавров.