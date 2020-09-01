01.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Литва, Политика, Россия
Просмотров:

Перешла все грани приличия. Лавров отчитал лимитрофа за Белоруссию


Методы Литвы в отношении событий в Белоруссии вряд ли можно назвать демократическими, а вмешательство во внутренние дела соседнего государства очевидно.

Об этом, выступая перед студентами МГИМО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, перепет корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам министра, Литва пытается «раскачать» ситуацию в Белоруссии, открыто используя для этого оппозиционного кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами – методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь», – заявил Лавров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть