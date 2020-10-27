27.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика, экстремизм
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«Перешли красную черту». Лукашенко ужесточает репрессии против майданщиков


Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменяет свое распоряжение силовикам «работать аккуратно» с протестующими в Минске.

Об этом белорусский президент заявил сегодня на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания, на котором должны быть утверждены изменения в конституцию Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы помните, я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что протестуны эти болтаются по улицам. Но эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», – сказал Лукашенко.

Он расценивает действия оппозиционных активистов как терроризм.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Сегодня доложили, что перерезали несколько светофоров в Минске. Ломают, крошат то, что создавалось годами. Люди устали. Власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ», – сказал Лукашенко.


Вчера начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек также квалифицировал действия протестующих как акты терроризма.

«По большому счёту государство ведь ещё не включало репрессивный каток всерьёз, работает в щадящем режиме, но заявления о терроризме – первый сигнал, что оно может изменить подход», – предупреждает близкий к белорусским властям политолог Алексей Дзермант.

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