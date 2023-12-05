Перешли с одной стороны улицы на другую – американские журналисты о «победах» ВСУ за полгода

Украинская армия за почти полгода наступления не смогла добиться каких-либо значимых побед. В лучшем случае речь идет о том, что им удалось перейти с одной стороны улицы на другую и закрепиться в старом сарае.

Так украинский «контрнаступ» охарактеризовали ведущие видеоблога Redacted, американские журналисты Натали и Клейтон Моррис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Натали раскритиковала недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ВСУ смогли добиться результата.

«Вот, что сказал глава НАТО Йенс Столтенберг – он признал, что Украина не смогла передвинуть линию фронта, но заявил, что украинские войска все еще добиваются больших побед. О каких победах он говорит, мне интересно? Может быть, для Зеленского это личные большие победы?», – задается вопросом журналистка.

«Возможно… Я имею в виду только финансовый вопрос, финансовые победы… Может быть, мы не видим этого на карте, но, возможно, там есть несколько мест, где люди (ВСУ) переходили с одной стороны улицы на другую. Похоже, это не так уж много. Но то, что они сейчас находятся на севере (улицы), было большой победой. На южной стороне этой единственной улицы. Я не знаю, многое ли изменилось – они перешли дорогу и смогли укрыться в старом сарае, который сейчас разрушен, и теперь они снова заявили свои права на эту территорию», – предположил ее супруг, также американский журналист Клейтон Моррис.