Пересменка. США купили Майе Санду новенькую западную партию

02.02.2021, Кишинёв, Антонина Иванченко

В Молдове появилась новая проевропейская политическая партия. Основатели Партии перемен обещают победить коррупцию, нищету и олигархов. Эксперты и наблюдатели обращают внимание на связи партийных деятелей с президентом Санду и считают это атакой на её бывших союзников Андрея Нэстасе и Ренато Усатого.

Человек с бульвара евроинтеграции

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Основателем новой партии выступает адвокат, гражданский активист Штефан Глигор. В проевропейских кругах Молдовы он известен, в первую очередь, как человек, который создал пять лет назад для Майи Санду концепцию её политической партии – Партии действия и солидарности, которая и привела Санду в кресло президента два месяца назад. В целом же его биография – это «история героя нашего времени», характерное описание жизненного пути последовательно выращенного западниками верного общественного деятеля и политика.

Штефан Глигор – выпускник Европейского колледжа по специальности международное публичное право. Работал юрисконсультом, затем перешел на госслужбу – в Министерство реинтеграции с Приднестровьем. В этом ведомстве Глигор работал юристом в департаменте информации и анализа. В 2005-2006 он переходит в Службу информации, анализа и прогнозирования при парламенте Молдовы.

В 2007, за два года до свержения правительства коммунистов, Штефан Глигор внезапно бросает карьеру на госслужбе и переходит на работу с различными неправительственными организациями, а также занимается частной юридической практикой. В этом качестве он незримо участвовал во всех крупных политических событиях страны. Глигор выступал с яркой гражданской позицией, помогал организовывать протестные движения, в последние годы активно критиковал находившихся у власти Демпартию и Партию социалистов.

В 2019, на волне смены власти и бегства лидера ДПМ Влада Плахотнюка, Штефан Глигор участвует в конкурсе на должность генерального прокурора Молдовы. Характерно, что из-за нехватки образования и опыта работы по специальности Глигор не подходил на эту должность. Но по настоянию премьера Майи Санду парламент внес в законодательство поправки, которые допустили его к конкурсу. Однако победу одержал другой кандидат, Александр Стояногло. С тех пор Глигор неоднократно критиковал обошедшего его конкурента за видимые или вымышленные недостатки в работе прокуратуры.

На всех этапах своей деятельности за последние пять лет Штефан Глигор постоянно действовал в связке с нынешним президентом Майей Санду. Новый политический проект тоже в известной мере связан с избранным президентом. В состав учредителей Партии перемен вошли советник президента в области энергетики Серджиу Тофилат и Корина Гайбу, жена Серджиу Гайбу, экономического эксперта, введенного Майей Санду в состав Высшего совета безопасности.

Операция-недолюстрация

На презентации Партии перемен Штефан Глигор отметил, что новая партия внесет свой вклад в смену коррумпированных элит и будет способствовать солидарности общества вокруг концепции надлежащего управления в Республике Молдова. Участвовавший в конференции Серджиу Тофилат подчеркнул, что его членство в партии не противоречит законодательству и он имеет право совмешать свою политическую деятельность с работой советником президента Санду.

Среди членов партии также Серджиу Постика, владелец известного кишиневского ресторана “Grand Elysee”. Его наличие, по всей видимости, должно символизировать участие в политической деятельности партии и частного бизнеса. Во время эпидемиологического кризиса Постика выступал с активной общественной позицией, критиковал ошибки властей в регулировании деятельности сектора horeca и неоднократно призывал к протестам.

«Я не собираюсь защищать свой бизнес, я собираюсь изменить ситуацию в стране», – отметил предприниматель, выступая с речью.

Детально задачи партии расписаны в манифесте, опубликованном на сайте политформирования. В нем отмечается, что Республика Молдова находится под контролем организованных преступных группировок и коррумпированных политиков, которые превратили граждан и государство в источник незаконных доходов. Узурпация власти режимом Плахотнюка ознаменовала пик деградации государственных институтов и разрушение надежд сотен тысяч граждан на жизнь в государстве с функциональными институтами, независимой справедливостью и, конечно, процветанием.

«Люди устали от бедности, но в основном от несправедливости, несправедливости и того факта, что те, кто воровал у нас, до сих пор остаются безнаказанными» – утверждает манифест, стыдливо избегая уточнить, что все эти изменения произошли с Республикой Молдова в разгар «истории успеха» Восточного партнерства, когда у власти находились исключительно проевропейские правительства.

Партия младшего брата

В молдавском экспертном сообществе считают, что новая партия собирается не с несправедливостью бороться, а обеспечивать Майе Санду лояльное большинство в новом парламенте. Не за горами досрочные парламентские выборы, к которым Партия перемен уже активно готовится.

«Цель создания партии – обеспечить прозападному президенту Майе Санду парламентское большинство, отобрав голоса у Нэстасе и Усатого и, соответственно, не дать им пройти в парламент» – утверждает депутат-социалист Николай Паскару. Он уверен, что новая партия сформирована, чтобы уничтожить Нэстасе и тех, кто мечтает попасть в лагерь правых сил, включая Демпартию.

«Эта партия, конечно, будет не для страны, не для Молдовы. Это будет одна из тех партий, руководимых из-за рубежа, таких как PAS, у которых есть стипендиаты, НПО, финансирование из-за границы. ЕС и Запад потратили миллионы евро на реформирование судебной системы и прокуратуры, чтобы у всех нас были одни из самых коррумпированных прокуроров и самая коррумпированная судебная система. А в ходе реформ мы потеряли миллиарды из государственного бюджета», – отметил Паскару.