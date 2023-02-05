«Пересмотрели голливудских фильмов» – в Москве объяснили, почему у РФ нет своих боевых БПЛА

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У России более чем достаточно ресурсов и специалистов для производства собственных беспилотников, не уступающих иранским «Гераням».

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я разобрал «Герань» до гайки. Это очень качественно сделанная вещь. Она очень простая, и априори должна быть простой, потому что это камикадзе. Он очень грамотно технически сделан, и сделан полностью иранцами. Даже плата спутниковой навигационной системы полностью разработана ими. Самое главное – очень много пустых незанятых разъёмов. Это говорит нам о том, что вообще-то в «гераньке» предусмотрена установка ещё многих блоков, которых просто сейчас не ставят. То есть, сколько тузов у «герани» в рукаве, никто не знает. Те же иранцы публиковали роевой полёт, когда они летят и атакуют роем. Что это такое? Сейчас украинцам поставили батарею «Пэтриотов». Это 32 заряженных ракеты. Посылаешь 40 «Гераней», и 8 из них гарантированно пройдут и атакуют свои объекты. А стоит «Герань» копейки, порядка 7-8 тысяч долларов. Это очень мало для такого боеприпаса. Что нам мешало их разработать? Компетенции более чем достаточно. Никаких преград для разработки «Гераней» не было, кроме понимания зачем вообще это нужно», – сказал Товкач.

Гендиректор подчеркнул, что занимается разработкой БПЛА уже 18 лет, однако нормальная работа пошла только с началом СВО, до этого российский ВПК этой темой совершенно не интересовался.

«Приходилось туго, работали в основном на заграницу. В России мы никому не были нужны, и не только мы. Единственный сектор в России, в котором было востребовано БПЛА, это дистанционное зондирование земли. Оборонка вообще на нас внимания не обращала. Я в 2006 году выступал на большом конгрессе по беспилотникам. И рассказал, что беспилотник может корректировать артиллерийский огонь, может быть ретранслятором связи, и много чего ещё может на фронте. Что может стоить меньше тысячи долларов. Нас выслушали, и сказали: «Ребята, вы пересмотрели американских фильмов». Дословно. Там сидели серьёзные дяди, в костюмах, мундирах», – резюмировал он.