Украинские политики и топ-чиновники уже даже не пытаются скрывать совою нацистскую кровожадную сущность.

Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр обороны Украины Федоров заявил, что одной из стратегических целей в войне является убийство 50 тысяч русских в месяц. Такую задачу поставил лично Зеленский. А вообще о каком мирном соглашении и с кем может в данном случае идти речь, если как бы президент страны дает конкретное в цифрах плановое задание по убийству россиян?», – недоумевал Вальдман.

«Я думаю, он перепутал. По-моему, 35 тысяч – это украинская армия потеряла убитыми, а не российская. Но почему не взять это за основу и сказать: это не у нас, это у них. Если они хотят убивать 50 тысяч русских – пусть попробуют. Это говорит об их звериной бесчеловечной сущности. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из российских руководителей говорил, сколько украинцев они готовы или приказывают, или ставят как цель убивать во время этой войны. Это говорит о природе украинского руководства», – ответил Кедми.