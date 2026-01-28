«Перестали стесняться» – Кедми раскрыл Вальдману «звериную сущность» Зе-режима

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 661
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские политики и топ-чиновники уже даже не пытаются скрывать совою нацистскую кровожадную сущность.

Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики и топ-чиновники уже даже не пытаются скрывать совою нацистскую кровожадную сущность. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Министр обороны Украины Федоров заявил, что одной из стратегических целей в войне является убийство 50 тысяч русских в месяц. Такую задачу поставил лично Зеленский. А вообще о каком мирном соглашении и с кем может в данном случае идти речь, если как бы президент страны дает конкретное в цифрах плановое задание по убийству россиян?», – недоумевал Вальдман.

«Я думаю, он перепутал. По-моему, 35 тысяч – это украинская армия потеряла убитыми, а не российская. Но почему не взять это за основу и сказать: это не у нас, это у них.

Если они хотят убивать 50 тысяч русских – пусть попробуют. Это говорит об их звериной бесчеловечной сущности. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из российских руководителей говорил, сколько украинцев они готовы или приказывают, или ставят как цель убивать во время этой войны. Это говорит о природе украинского руководства», – ответил Кедми.

«На Западе всем известны цифры [украинских потерь и дезертиров]. Но они стеснялись говорить правду о трагическом положении Украины, украинской армии.

Так же, как они стесняются говорить о звериной сущности новой власти и повторения всей нацистской идеологии, которую они производят каждый день.

Это нацистский режим почти во всех отношениях, потому что убивать жидокоммунистов – это был нацистский термин. Убивать русских – это нацистская идеология.

А сейчас они её повторяют совершенно не стесняясь, с трибуны своего парламента – то же самое, как Гитлер в своё время выступал со своими истерическими заявлениями в Рейхстаге. То же самое», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить