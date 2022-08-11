Перестанем обстреливать ЗАЭС, русские тут же её взорвут – Данилов

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Новости Украины

Мир перевернулся: вместо того, чтобы требовать – немедленно вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, такие организации, как ООН, призывают к каким-то переговорам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какими могут быть наши действия на ЗАЭС, чтобы она больше не была такой угрозой для всего человечества?», – спрашивал ведущий.

«РФ собирает ООН по этому поводу. Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же собирают Совбез ООН. Вы логику здесь видите? Дело в том, что мир перевернулся. Мир совсем другой стал на сегодняшний день, он не понимает, что происходит. На сегодняшний день идёт война, и страну вместо того, чтобы выкинуть её из Совбеза ООН, продолжают с ними общаться, слушать, более того они ещё формируют повестку дня. Это нонсенс!.. Что мы должны делать, если ЗАЭС захватили вооружённые террористы, если нагнали технику на ту территорию, если их тьма тьмущая находится? Если мы там… мы сейчас начнём с ними выяснять отношения, вероятность того, что оно примет решение её подорвать, она существует», – бредил секретарь.

«Есть ли возможность того, чтобы МАГАТЭ давила на них? Есть возможность, чтобы там появился миротворческий контингент, который будет контролировать ЗАЭС?», – предполагал ведущий.

«Какой миротворческий контингент, если это наша территория? Пусть забирают свои войска и идут отсюда вон! Это то, что должны делать, что должен требовать весь мир, чтобы они оставили нашу территорию», – рассвирепел Данилов.