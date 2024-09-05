Перестановками в кабмине Зеленский выстраивает диктатуру под Ермака – Царёв

Отставки в правительстве Украины приведут к узурпации власти главой офиса президента Андреем Ермаком.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Нелегитимности на Украине прибавится. Я хочу напомнить, что 29 августа истек пятилетний срок Верховной Рады. Да, конечно, во время военного положения выборы Верховной Рады проводить нельзя. Но и само военное положение было внесено в Верховную Раду нелегитимным Зеленским. Поэтому, можно сказать, что продление военного положения на Украине было незаконным, а значит – незаконная Верховная Рада сейчас управляет страной вместе с нелегитимным президентом.

Я насчитал не менее 10 министров из 22-х. Да, говорят о том, что поменять премьер-министра Шмыгаля не дали американцы. Но в любом случае 10 министров, внесенных нелегетимным президентом, утвержденные нелегетимной Верховной Радой, в общем-то легитимности Кабмину не добавят. И не только Кабмину – отдельные министерства будут сейчас управляться людьми, которые не имеют на это прав и полномочий», – подчеркнул он.