Перестановками в кабмине Зеленский выстраивает диктатуру под Ермака – Царёв

Любовь Смирнова.  
05.09.2024 19:46
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Отставки в правительстве Украины приведут к узурпации власти главой офиса президента Андреем Ермаком.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставки в правительстве Украины приведут к узурпации власти главой офиса президента Андреем Ермаком. Такое...

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«Нелегитимности на Украине прибавится. Я хочу напомнить, что 29 августа истек пятилетний срок Верховной Рады. Да, конечно, во время военного положения выборы Верховной Рады проводить нельзя. Но и само военное положение было внесено в Верховную Раду нелегитимным Зеленским. Поэтому, можно сказать, что продление военного положения на Украине было незаконным, а значит – незаконная Верховная Рада сейчас управляет страной вместе с нелегитимным президентом.

Я насчитал не менее 10 министров из 22-х.  Да, говорят о том, что поменять премьер-министра Шмыгаля не дали американцы. Но в любом случае 10 министров, внесенных нелегетимным президентом, утвержденные нелегетимной Верховной Радой, в общем-то легитимности Кабмину не добавят. И не только Кабмину – отдельные министерства будут сейчас управляться людьми, которые не имеют на это прав и полномочий», – подчеркнул он.

Причиной отставок, по словам политика, является стремление Ермака повысить управляемость правительства.

«Фактически Зеленский выстраивает военную хунту под Ермака, чтобы жестко, без вопросов и разговоров выполнять команды. Потому что впереди очень непростые времена. Отставку Кабмина задумывали давно, но отложили на осень. Дальше тянуть нет смысла – вдруг в ноябре будет остановка и заморозка, сразу же придут в действие механизмы избирательной кампании. Тут же начнётся критика, уже будет сложно голосовать перемены в правительстве», – подчеркнул Царёв.

Он добавил, что Ермак убрал конкурирующие группировки, которых было не менее шести.

«Единственное, что мы должны принимать во нимание – документы, подписанные всем этим нелегитимным сообществом могут быть весьма спорными. А больше никаких последствий для России нет, всё будет так же, как и было», – заключил политик.

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