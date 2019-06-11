Перестановки в МВД: Лукашенко сменил «цепного Барбоса» на «лютого волка»

11.06.2019, Минск, Артем Агафонов

Кадровые перестановки в МВД второй день становятся главными политическими новостями в Белоруссии. В понедельник внезапно ушел в отставку министр внутренних дел Игорь Шуневич, занимавший министерское кресло аж с 2012 года.

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Шуневич был, пожалуй, самым ярким и харизматичным из белорусских министров, и харизма его была далеко не той, которая по вкусу местным либералам и националистам. Этакий матерый мент, служака-охранитель. Грубоватый, неполиткорректный, прямолинейный и не обученный политесам, Шуневич запросто мог в пику либеральному министру иностранных дел Макею покритиковать британское посольство за вывешенный радужный флаг, не скрывая своего нетолерантного отношения к секс меньшинствам. На День Победы он любил надевать идентичную оригинальной форму НКВД, которой очень гордился. Форма была сделана по личному заказу и за личные деньги экс-министра. Надевал для того, чтобы показать – память о людях, когда-либо носивших это обмундирование, жива и почитаема по сей день.

Понятно, что либералы и националисты такого министра ненавидели. И это еще мягко сказано – против Шуневича и его подчиненных была развернута настоящая информационная война. Любой неосторожный шаг и неоднозначное высказывание министра тотчас же раздувались оппозиционными СМИ до масштабов вселенского скандала.

Недавно эта информационная война приняла и вовсе беспрецедентные для Белоруссии формы. Через телеграмм-канал живущего в Польше и работающего на польский пропагандистский телеканал БелСат блогера Степана Светлова начались регулярные сливы неприглядной закрытой информации МВД. Доходило до того, что за министром буквально шпионили – на том же канале выкладывали фотографии служебного автомобиля Шуневича, нарушавшего правила парковки.

Светлов получает жалование из бюджета польского МИД, содержащего весь телеканал. Не исключено, что к его сливам приложили руку польские спецслужбы. Но и без участия владельцев внушительных погон белорусского образца подобные утечки были бы невозможны. Вероятно, источниками этих утечек предстоит заняться новому министру.

Ненавидели Шуневича и представители нарколобби, среди которых оказалась и львиная доля прозападной оппозиции. Министр проводил политику нулевой толерантности к этому социальному злу и последовательно блокировал все оппозиционные инициативы, направленные на смягчение антинаркотического законодательства. «Наркоманская» 328 статья УК Белоруссии стала вторым фронтом информационной войны против министра.

Словом, врагов у Шуневича хватало, хотя в консервативных и пророссийских кругах он был довольно популярен, как охранитель, стоящий на страже интересов государства и традиционных ценностей.

В пользу Шуневича говорили и показатели преступности, находящиеся на самом низком с момента провозглашения независимости уровне и борьба с наркотиками, проблема которых в стране всегда стояла очень остро, и снижение уровня коррупции в органах – сейчас дача взятки белорусскому милиционеру дело обычно неблагодарное и рискованное.

И вдруг он ушел в отставку. Не был отправлен, а ушел сам, по-офицерски достойно. Подал рапорт и сам о нем сказал, не дожидаясь официального сообщения. Говорят, подвело здоровье.

У либералов, националистов, нарколоббистов и популяризаторов ЛГБТ вчера был праздник. Министр, имевший репутацию цепного Барбоса Лукашенко, оказался не у дел. Иллюзий по поводу того, что на его месте окажется либерал – западник никто особо не питал. МВД – в принципе структура охранительная, и либералы там карьеры не делают. Расчет был на другое – по представлениям оппозиционных аналитиков, преемник Шуневича должен был длительное время «входить в силу» и набирать политический вес. И при таком раскладе он мог бы стать тем своего рода «добрым полицейским», вынужденным действовать на контрасте с «дуболомным» Шуневичем, избегать неполиткорректных заявлений и конфронтации с либеральными СМИ.

Но не случилось. Новый министр был назначен менее, чем через сутки после отставки предыдущего. И многие из тех, кто вчера праздновал его уход, сейчас спешно посыпают голову пеплом. И, если Шуневич был цепным Барбосом, то Караев, занявший его место – настоящий лютоволк. Из всего кадрового состава МВД этот человек – самая нежелательная фигура для них.

Осетин, выходец из спецназа и обладатель крапового берета, Караев не менее харизматичен, чем Шуневич и при этом не менее популярен в силовых структурах. Караев – жесткий, но эффективный управленец, карьерист, но честный, не склонный к интригам и коррупции.

В отличие от Шуневича, он рационален, не склонен к театральным эффектам и громким заявлениям, поэтому менее уязвим для информационных атак. Будучи новым министром, он временно оказывается вне критики и в том, что касается бардака в органах. Польские телеграмм-каналы и белорусские оппозиционные сайты просто будут палить вхолостую.

А Караев работать вхолостую не будет. Он будет укреплять дисциплину и наводить порядок в органах.

Период двух электоральных кампаний – президентской и парламентской, а также возможной конституционной реформы – не время для либералов в МВД. Генерал Караев – тот человек, который будет, не расслабляясь, держать ситуацию в ежовых рукавицах, готовый в нужный момент без колебаний сжать их.