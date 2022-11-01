«Перестаньте нести чушь»: Тука признал вранье о сбитых российских ракетах

01.11.2022  16:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Достаточно часто официальные данные военных, энергетиков, экономистов противоречат друг другу, что объясняется банальным отсутствием координации между ведомствами Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Достаточно часто официальные данные военных, энергетиков, экономистов противоречат друг другу, что объясняется банальным отсутствием...

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Ведущая обратила внимание, что, по официальным данным, вчера из 55 запущенных российских ракет ВСУ якобы сбили 44, но при этом было сказано, что повреждено 18 объектов инфраструктуры.

«Здесь нужно быть разумным и сознательным и не забывать, что мы живём в условиях войны. Соответственно, та информация, которая подаётся официальными источниками, довольно часто подаётся в ограниченном количестве или в ограниченном доступе», – ответил Тука.

«Действительно, то, на что вы обратили внимание, просто бросается в глаза.

Наши официальные спикеры должны, не только те люди, которые оглашают официальную информацию вооружённых сил, но и те, которые сообщают о состоянии безопасности в энергетической отрасли, о состоянии безопасности в экономике государства, должны между собой каким-то образом координировать свои сводки», – призвал экс-замминистра.

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