«Перестаньте так считать». Спикер МИД России о заблуждениях по поводу Запада

Елена Острякова.  
07.08.2026 14:39
  (Мск) , Москва
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Запад, Политика, Россия


В России многие заблуждаются, считая, что Запад их не понимает.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России многие заблуждаются, считая, что Запад их не понимает. Об этом официальный представитель...

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«С их стороны нет непонимания. Это наше глубочайшее заблуждение, что они нас якобы не понимают. Перестаньте так считать. Перестаньте их оправдывать. Они прекрасно понимают, чего они хотят добиться. Они очень хорошо понимают нас, но делают вид, что не понимают, и разделяет наше непонимание того, как они действуют», – сказала Захарова.

Исходя из опыта многолетнего общения с западными дипломатами, она считает, что Запад назначил себя «исторически правым» и достойным управлять миром.

«Они прагматичны и очень жестки в своих позициях. Самое главное: они не хотят с них сходить. Их очень устраивает сформированная ими платформа. Заключается он в том, что есть те, кого они обозначили «прекрасным садом» или «золотым миллиардом», и есть все остальные: обслуживающий персонал, просто в расход идущие (по их терминологии), и так далее», – сказала Захарова.

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English version :: Читать на английском «Перестаньте так считать». Спикер МИД России о заблуждениях по поводу Запада

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