«Перестаньте так считать». Спикер МИД России о заблуждениях по поводу Запада

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В России многие заблуждаются, считая, что Запад их не понимает.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С их стороны нет непонимания. Это наше глубочайшее заблуждение, что они нас якобы не понимают. Перестаньте так считать. Перестаньте их оправдывать. Они прекрасно понимают, чего они хотят добиться. Они очень хорошо понимают нас, но делают вид, что не понимают, и разделяет наше непонимание того, как они действуют», – сказала Захарова.

Исходя из опыта многолетнего общения с западными дипломатами, она считает, что Запад назначил себя «исторически правым» и достойным управлять миром.