Перетряска Зе-кабмина – не смена курса, а перетасовка страны между олигархами
Никакого принципиального изменения курса Украины в связи с перетряской в кабинете министров ожидать не приходится.
Произошли всего лишь технические перестановки с целью привести состав правительства в соответствие со сложившимся олигархическим раскладом в стране.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
«Вчера на заседании Верховной Рады Зеленский вынужден был признать фиаско кабинета министров во главе с Гончаруком в наиболее важных и чувствительных сферах экономической и социальной политики.
За полгода работы правительство не только не справилось с поставленными задачами, но вследствие безграмотных действий в финансовой сфере, по сути, воткнуло нож в спину собственного промышленного производства, которое показало критические в масштабах страны темпы падения.
Украинцам «соросята» первого кабмина «Слуг народа» запомнятся популизмом и невиданными даже по западным меркам зарплатами, скандалами и вызывающим поведением дорвавшихся до власти маргиналов, непрофессионализмом и провалом практически во всем.
Такое положение дел не мог не оценить народ Украины, что отрицательно сказалось на рейтинге самого Зеленского. Именно поэтому он вынужден был произвести перезагрузку правительства. И помог ему в этом олигарх Ахметов, который в последнее время все заметнее укрепляет свои позиции во власти.
Перед голосованием Денис Шмыгаль выступил с дежурной речью, в которой как мантру озвучил все те же позиции, характерные для постмайданных политиков: о перезапуске экономики, улучшении положения дел в социальной сфере, завершении войны на Донбассе и возвращении Крыма.
Другими словами, принципиального изменения курса Украины вряд ли стоит ожидать, а перестановка носит технический характер с целью заменить дискредитировавших себя чиновников и привести состав правительства в соответствие с текущим раскладом сил олигархов», – резюмировал общественник и добавил, что только кардинальная смена социально-экономического курса могла бы спасти Украину от неминуемой катастрофы.
«Но не простая рокировка, а полная перезагрузка нужна Украине, чтобы избежать социально-экономической катастрофы, постепенной утраты суверенитета и самоуничтожения как государственного образования.
Увы, в этом Зеленский не оправдал надежд проголосовавшего за него сознательного большинства украинцев, которые вынуждены и дальше терпеть иго национал-радикалов и западных кукловодов», – заключил Муратов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.