05.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
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Перетряска Зе-кабмина – не смена курса, а перетасовка страны между олигархами




Никакого принципиального изменения курса Украины в связи с перетряской в кабинете министров ожидать не приходится.

Произошли всего лишь технические перестановки с целью привести состав правительства в соответствие со сложившимся олигархическим раскладом в стране.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Вчера на заседании Верховной Рады Зеленский вынужден был признать фиаско кабинета министров во главе с Гончаруком в наиболее важных и чувствительных сферах экономической и социальной политики.

За полгода работы правительство не только не справилось с поставленными задачами, но вследствие безграмотных действий в финансовой сфере, по сути, воткнуло нож в спину собственного промышленного производства, которое показало критические в масштабах страны темпы падения.

Украинцам «соросята» первого кабмина «Слуг народа» запомнятся популизмом и невиданными даже по западным меркам зарплатами, скандалами и вызывающим поведением дорвавшихся до власти маргиналов, непрофессионализмом и провалом практически во всем.

Такое положение дел не мог не оценить народ Украины, что отрицательно сказалось на рейтинге самого Зеленского. Именно поэтому он вынужден был произвести перезагрузку правительства. И помог ему в этом олигарх Ахметов, который в последнее время все заметнее укрепляет свои позиции во власти.

Перед голосованием Денис Шмыгаль выступил с дежурной речью, в которой как мантру озвучил все те же позиции, характерные для постмайданных политиков: о перезапуске экономики, улучшении положения дел в социальной сфере, завершении войны на Донбассе и возвращении Крыма.

Другими словами, принципиального изменения курса Украины вряд ли стоит ожидать, а перестановка носит технический характер с целью заменить дискредитировавших себя чиновников и привести состав правительства в соответствие с текущим раскладом сил олигархов», – резюмировал общественник и добавил, что только кардинальная смена социально-экономического курса могла бы спасти Украину от неминуемой катастрофы.

«Но не простая рокировка, а полная перезагрузка нужна Украине, чтобы избежать социально-экономической катастрофы, постепенной утраты суверенитета и самоуничтожения как государственного образования.

Увы, в этом Зеленский не оправдал надежд проголосовавшего за него сознательного большинства украинцев, которые вынуждены и дальше терпеть иго национал-радикалов и западных кукловодов», – заключил Муратов.

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