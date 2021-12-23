«Перевернём страницу» – Путин перестал называть по имени токсичного Зеленского вслед за «отравленным» Навальным
Блогер-уголовник Алексей Навальный пытается отвлечь внимание от совершенного им мошенничества заявлениями о преследовании за политическую деятельность.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы сказали о человеке, которого отравили. Мы направляли многократные официальные запросы от прокуратуры: дайте подтверждающие отравления, материалы. Нет, ни одного материала про этот «Новичок». Предложили, чтобы наши туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль.
Спрашиваю, как это объяснить. Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить. По поводу сидельцев. Они есть в каждой стране. Не нужно совершать преступлений и прикрываться политической деятельностью», – сказал Путин.
Политолог Алексей Чеснаков считает, что президент дал четкий сигнал: досрочного освобождения Навального не будет.
«Путин четко и однозначно фиксирует отношение к навальнистам как работающим в интересах других государств, желающих развалить Россию. Смягчение невозможно», – написал Чеснаков в своем телеграм-канале.
Политолог Евгений Минченко отметил, что Путин не называл по имени не только, как обычно, Навального, но и президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский у Путина как Навальный – «тот, кого нельзя называть». «Представитель нынешнего Киевского режима», – написал Минченко.
Спасибо!
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