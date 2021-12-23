«Перевернём страницу» – Путин перестал называть по имени токсичного Зеленского вслед за «отравленным» Навальным

Блогер-уголовник Алексей Навальный пытается отвлечь внимание от совершенного им мошенничества заявлениями о преследовании за политическую деятельность.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вы сказали о человеке, которого отравили. Мы направляли многократные официальные запросы от прокуратуры: дайте подтверждающие отравления, материалы. Нет, ни одного материала про этот «Новичок». Предложили, чтобы наши туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль.

Спрашиваю, как это объяснить. Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить. По поводу сидельцев. Они есть в каждой стране. Не нужно совершать преступлений и прикрываться политической деятельностью», – сказал Путин.