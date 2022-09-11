Перевода России «на военные рельсы» не будет – прогноз

11.09.2022  16:14 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Общество, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Перевод России «на военные рельсы» ради скорейшей победы в СВО на Украине вряд ли произойдёт, считает политолог Сергей Марков.

«Социология говорит, что большинство населения устало от новостей об СВО и хочет, чтобы военных новостей было меньше. Поэтому останется прежняя политика «армия воюет, а страна живет обычной жизнью». Не будет сейчас превращения страны в единый военный лагерь. Не будет лозунга «все для фронта, все для победы». Страна продолжит жить обычной мирной жизнью».

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Перевод России «на военные рельсы» ради скорейшей победы в СВО на Украине вряд ли...

Аналогично рассуждает политолог Семен Уралов – он замечает, что Россия в этом смысле не отличается ни от Украины, ни от Молдовы.


«Общество не хочет ни спецоперации, ни уж тем более войны. Общество может соглашаться с неизбежностью потрясений, если эти потрясения не тревожат быт. А они обязательно потревожат. Обыватель это доминирующий тип современного общества. Современного гражданина с рождения учат потреблять и ценить свою индивидуальность.

Спецоперация с точки зрения потребительских характеристик так себе товар. Поэтому обыватель не хочет о ней думать. Закрыл глаза. Включил режим «Я, ромашка». Все как на Украине и в Молдавии. Большинство жителей и гостей столицы живут в режиме «Я, ромашка». Это надо признать.

Наше общество постепенно расколется на политизированное меньшинство и обывательское большинство. Так родится новый тип – «русский хатаскрайник». Как оборотная сторона «русского шапкозакидателя» из политизированного меньшинства».

Такие же доводы публикует и экс-депутат горсовета Одессы военкор Игорь Димитриев.

«Широкая поддержка СВО скорее похожа на просмотр телешоу или фейерверка: посмотреть прикольно, а участвовать самому или чем-то пожертвовать – уже нет. И власть выбирают как раз для того, чтоб ни в чем не участвовать и чтоб война была далеко. Озабочена подобными вопросами лишь небольшая прослойка крайне беспокойных граждан.

У нас здесь, в интернетах, происходит искажение, и мы настроения в этой категории граждан экстраполируем на всю страну. А на самом деле от всей этой темы народ подустал и отступлениям где-то там далеко по телевизору возмущаться особенно не станет. Главное чтоб в обычную жизнь российского региона это не врывалось.

Главное чтоб была хоть какая-то версия, что произошло, и народ подхватит. Ну и уверенность, что жизнь будет такая же, как и раньше – со стабильностью и фейерверком».

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