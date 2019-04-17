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17.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Пропаганда, Украина
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«Переворот», а не «Революция гiдностi»: Пропагандистское клише не прижилось

Пропагандистское клише «Революция достоинства», при помощи которого обслуга нынешнего режима пыталась романтизировать государственный переворот на Украине 2013-14 годов, не прижилось даже в среде майданщиков.

Соответствующие результаты соцопроса, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения «Социоинформ», были озвучены накануне в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Майдан ассоциируется у людей с негативом, признала один из авторов исследования Наталья Зайцева-Чипак.

«Оказывается, что эти события больше ассоциируются с какими-то негативными эмоциями – страх, хаос, тревога, боль, трагедия, ужас. Из позитивных эмоций – только одна, надежда.

Это говорит, что позитивный потенциал революции недооценен. Мы теряем беспрецедентную гордость за взрыв общественного активизма, за источник реформ в стране. Мы забыли, что он стал  символом единения и солидарности в борьбе за свои права», – сказала она.

При этом сам термин «Революция достоинства» не прижился, о чем свидетельстсуют результаты работы в фокус-группах, отметила социолог.

«Разочаровали людей не ценности Майдана, а неоправданные ожидания от него. Даже сторонники «Революции достоинства» употребляют терминологию, которая привнесена («Привнесена», понятно кем – агентами Путина!, – прим. ред.) в Украине: переворот, восстание, бунт. Прекрасный термин «Революция достоинства» – далеко не первоочередной», – сокрушается Наталья Зайцева-Чипак.

Исследование проведено в конце 2018 года по заказу «Национального музея Революции Достоинства». В рамках количественного исследования было опрошено 2000 человек, а также проведено 10 фокус-групп.

Авторы исследования заявляют, что исследование проведено по репрезентативной выборке. При этом около 16% опрошенных лично принимали участие в событиях Майдана, еще 32% «внимательно следили за событиями».

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