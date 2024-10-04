Переворот нарратива: теперь Украина несет опасность для Запада

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 11:10
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


На Западе уже не считают, что Украина гарантирует его безопасность и может победить Россию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе уже не считают, что Украина гарантирует его безопасность и может победить Россию....

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«Что значит война будет продолжаться годами? Годы – это же деньги, люди, экономика. А Запад говорит: «Мы не собираемся годами поддерживать вас в войне против России». Все. Более того, как только поднялась эта планка возможной новой эскалации, рисков, что на Западе говорят? «Мы не можем рисковать ядерной войной, Третьей мировой, ради Украины. Украина того не стоит, чтобы мы шли на риск ядерной войны». То есть понятно их безопасность важнее, чем поддержка Украины.

Раньше Украина приносила им безопасность, они считали, что Украина победит Россию, и это снимет все проблемы безопасности для Запада, поэтому надо поддерживать Украину. А сегодня уже нет – это переворот нарратива, переворот в сознании, в стратегии. Сегодня – нет, Украина не стоит того, чтобы рисковать обменом ракетными ударами между Россией и Западом», – заявил Карасев.

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