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26.10.2021 12:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Африка, Политика, Россия, США
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Переворот в Судане. Эксперт объяснил, кто выгоднее России

Дальнейшее развитие в ту или иную сторону ситуации в Судане, где военные отстранили от...

Дальнейшее развитие в ту или иную сторону ситуации в Судане, где военные отстранили от власти правительство, зависит от США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ Сергей Серегичев.

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«Ключевой актор суданской драмы — Вашингтон. Многое зависит от того, продолжат ли США однозначно осуждать переворот или смягчат позицию. Если они решатся на возвращение санкций ради поддержки гражданских активистов, это приведет к тотальной социально-экономической катастрофе в Судане», — сказал эксперт «Коммерсанту».

По его мнению, Россия, выиграет от любого развития событий, но Москве больше выгодно, чтобы у власти остались военные, и чем меньше западного влияния будет в Судане, тем лучше.

В свою очередь издание напоминает, что обострение политической ситуации сопровождалось колоссальным ухудшением экономической ситуации в стране.

«После падения режима аль-Башира США вычеркнули Судан из списка государств, поддерживающих терроризм. Это открывало дорогу для осуществления множества инвестиционных проектов и получения международной финансовой помощи. Новое правительство провело реформы под надзором МВФ, пытаясь привлечь иностранное финансирование и уменьшить суданский внешний долг. В результате реформ в июне годовой уровень инфляции в стране превысил 400%. Это стало поводом для новых волнений по всей стране», – указывает газета.

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