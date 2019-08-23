Перевыборы «парламента» Косово не изменят конфигурацию сил

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Роспуск «парламента» непризнанной республики Косово никак не повлияет на позиции Сербии в крае. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

«Роспуск косовского парламента никоим образом не изменит общую конфигурацию, потому что она не зависит от деятельности косовских политиков. Она зависит в первую очередь от позиции этого коллективного Запада по косовскому вопросу. С этой точки зрения, косовары – марионетки. Им что сказали, то они и будут делать. Поэтому особых надежд здесь питать не следует», – сказал Гаспарян.

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По его мнению, не стоит ожидать и усиления позиций сербских политиков в Косово.

«Что касается сербских политиков внутри Косово, они находятся под совершенно беспрецедентным политическим давлением. И даже тотальная мобилизация их электората не способна будет поменять общую конфигурацию, но, возможно, она станет заметным явлением для Запада. Хотя это весьма дискуссионный вопрос», – сказал Гаспарян.

«Парламент» самопровозглашенного Косово в четверг проголосовал за самороспуск и проведение досрочных выборов. Соответствующее решение поддержали 89 из 106 присутствовавших депутатов («против» выступило только два парламентария). Решение о самороспуске «парламент» принял после недавней отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления.