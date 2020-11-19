Перевыборы в Раду не нужны никому, кроме ОПЗЖ

19.11.2020, Киев, Игорь Петров

Ни одна из политических сил, представленных в нынешнем созыве Верховной Рады Украины, не заинтересована в проведении досрочных парламентских выборов. Лишь ОПЗЖ еще может как-то улучшить свое положение по их итогам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт ОО «Слово и дело» Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Голос» вообще исчезает из Верховной Рады. «Европейская солидарность» гарантировано не улучшит свои результаты. У них не увеличится количество мандатов в результате перевыборов. Единственный, кто может существенно увеличить количество мандатов – Бойко и «Оппозиционная платформа – за жизнь». Но, опять-таки, насколько? У них сегодня 40 с чем-то «штыков», ну, будет 50, на 55. Для них ничего не изменится. Но существенно расклад в Верховной Раде не изменится.

С учетом результатов местных выборов существенно может увеличить свое представительство «Батькивщина». Но, опять-таки, их сегодня, грубо говоря, 40, ну, будет 50-60. И что дальше? Ни одна из политических сил не может сформировать единолично коалицию. Соответственно, необходимо строить коалицию с другими политическими силами.

Какой смысл идти на перевыборы, потратить кучу денег, массу усилий и загнать себя в зону турбулентности для того, чтобы на выходе получить тот же статус, который ты имел на входе? Поэтому на сегодня в Верховной Раде есть лишь одна политическая сила, которая заинтересована в перевыборах – ОПЗЖ и Бойко.

Они, во-первых, заинтересованы в том, чтобы это монобольшинство развалилось. Они считают, что гарантированно туда попадут, их положение в результате не ухудшится. С бюджетом у них проблем нет, они могут себе позволить идти на выборы. А у всех остальных – мотивов идти на выборы значительно меньше.

Любой формат коалиции, которая может гипотетически сформироваться по результатам парламентских выборов, будет токсичным для ее участников. И, соответственно, сформироваться не сможет. Это все понимают», – сказал Валентин Гладких.