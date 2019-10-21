Перезахоронение фашиста Франко: Казалось бы, причем тут Украина?

21.10.2019, Москва, Александр Ростовцев

На 24 октября намечены мероприятия по эксгумации и перезахоронению останков диктатора Франсиско Франко, – заявила пресс-служба испанского правительства. Ошмётки последнего фашистского диктатора Европы будут перенесены из базилики Долины Павших на мадридское кладбище Мингоррубио, где похоронена супруга Франко Кармен Поло.

Причина в том, что нынешнее место захоронения каудильо прямо противоречит испанскому закону об исторической памяти от 2007 года, согласно которому в Долине Павших (кстати, организованной по инициативе самого Франко, как символ национального примирения), могут быть похоронены исключительно жертвы гражданской войны 1936 – 1939 годов, тогда как старый фашист испустил дух в собственной постели в 1975 году.

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Потомки Франко с этим решением правительства Испании не согласны и хотят, чтобы останки каудильо были перенесены в другое место, в крипту собора Альмудена, о чём был подан соответствующий судебный иск. Суд, однако, желание семейки покойного каудильо не удовлетворил, так что 24 октября мероприятие должно пройти по ранее согласованному сценарию.

В скобках заметим, что для более чем половины испанцев, не испытывающих нежных чувств к фашистскому диктатору, захоронение останков Франко в крипте собора, где обычно выставляются мощи святых, равнозначно объявлению Франко святым, каковым его при жизни считал, например, художник Сальвадор Дали, творивший свои шедевры под воздействием веществ, «расширяющих сознание». Другое дело – остаться цивилизованными людьми, вынести фашистскую падаль из мемориального комплекса жертвам войны, похоронить в более подобающем месте по-христиански, чтобы окончательно закрыть болезненную тему раскола народа Испании.

Поскольку нас, граждан Российской Федерации, преемницы СССР, гражданская война в Испании и всё, что с ней связано, непосредственно касается, недурно было бы и нам расставить все точки над «i». Например, чтобы определиться в отношении к диктатору Франсиско Франко, которого после смерти определённые круги на Западе, да и в России, стали

рядить в белые одежды, настаивая на том, что никаким фашистом он не был, а был няшным среднестатистическим диктатором, «настоящим патриотом Испании», на которого не следует обижаться.

Так кем был бóльшую часть своей жизни Франсиско Франко?

Как говорил Остап Бендер, описывая на воображаемом суде биографию подпольного миллионера Корейко, «…счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время маленький Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество. Пропустим еще страницу».

Начнём с того, что Франко, ещё до своего диктаторства, получил военное образование и одиннадцать лет прослужил в колониальных войсках на территории Испанского Марокко, сначала в туземных формированиях, а затем и в Испанском иностранном легионе. На протяжении восьми лет с перерывами Франко принимал участие в Рифской войне, пройдя путь от лейтенанта до генерала.

После ранения в 1916 году в возрасте 23 лет он становится самым молодым майором испанской армии, а в 33 года – самым молодым генералом. В 1926 году его назначают главнокомандующим пехотной бригадой в Мадриде, а в 1928 году – главой вновь созданной Военной академии в Сарагосе.

В 1923 году «перспективный» Франко удачно подженился на Кармен Поло – завидной невесте из богатой семьи астурийских «индианос», т. е. обогатившихся в американских колониях.

В 1931 году в результате почти бескровной революции пала монархия в Испании. Власть перешла к республиканским властям. Франко в это время вёл себя благоразумно, не вмешиваясь в политику, и даже заявляя о своём нейтральном отношении к происходящему. 15 апреля 1931 года генерал выступил перед слушателями военной академии в Сарагосе, призвав собравшихся «соблюдать дисциплину и сплотить свои ряды, – с тем, чтобы сохранить мир и помочь нации двинуться по верному пути».

18 июля 1936 года в Испании вспыхнула гражданская война. Военные объявили себя хунтой, подняв восстание в большинстве крупных городов, но в Мадриде, Барселоне и ряде других городов оно было быстро подавлено. Вместо скорой победы стороны начались боестолкновения и террор.

Первоначально лидером мятежников был генерал Хосе Санхурхо, изгнанный в Португалию. Но вскоре же после начала путча он погиб в авиакатастрофе, направляясь на территорию, занятую националистами. 29 сентября 1936 г. состоялись выборы нового вождя среди генералитета мятежников, на которых победил Франко – молодой, энергичный, неглупый, не имевший политических пристрастий. Поначалу казалось, что Франко парит где-то «над схваткой»: в отличие от других генералов он не был ни фалангистом, ни монархистом, ни правым республиканцем. Вскоре ему было присвоено звание генералиссимуса и титул каудильо (испанский аналог фюрера).

Очень быстро Франко снюхался с нацистской Германией и фашистской Италией. Гитлер и Муссолини, рассчитывая сделать Франко своим петрушкой, начали поставлять ему оружие. В конце 1936 года на стороне националистов стали сражаться немецкий авиационный «Легион Кондор» и итальянский пехотный «Корпус добровольческих сил». Помимо них, на стороне Франко воевали добровольцы из Ирландии (ненавидевшие англичан), Португалии, а также беглые белогвардейцы. На стороне же Республики воевали коммунисты, анархисты и социалисты со всего мира, собранные в интербригады.

Вскоре, территория Испании, контролируемая франкистами, стала приобретать все признаки фашистского государства – были введены нацистский девиз «один вождь, одно государство, один народ» и «римское приветствие» – зигование, единственной разрешённой партией стала Фаланга. Соответственно, службами безопасности фалангистов началась безжалостная зачистка инакомыслящих

В итоге, начиная с лета 1937 года, поддержанные извне и хорошо организованные фашисты стали выигрывать одну битву за другой. Ими были заняты Северная Испания, Андалусия, Арагон, Каталония.

Испанская католическая церковь открыто поддержала генерала Франко в свержении им демократически избранного испанского республиканского правительства.

1 апреля 1939 года радио Бургоса передало сообщение, распространенное позднее всеми газетами франкистской зоны: «Сегодня армия красных пленена и разоружена, национальные силы овладевают последними военными объектами. Война закончена. Бургос 1 апреля 1939 года – года победы. Генералиссимус Франко».

С 1939 года в Испании установилась диктатура Франко, продлившаяся до ноября 1975 года.

Одновременно с этим «витающий над схваткой» каудильо показал миру своё фашистское мурло, получив полный контроль над страной, установив ультраправый авторитарный режим, охарактеризованный самим Франко как тоталитарное государство. Также каудильо сосредоточил в своих руках функции главы государства, правительства и верховного главнокомандующего.

Своей долгоживучестью Франко и его режим обязаны соображалке каудильо, у которого хватило ума не ввязываться в большую европейскую драку, но при этом осуществлявшего фашистский террор внутри Испании вплоть до самого своего издыхания.

Отдельной темой является поведение франкистского режима во время Второй Мировой войны. В отличие от других сателлитов нацистской Германии, Франко заявляет о нейтралитете своего государства, но в рамках официально объявленного крестового похода против коммунизма, каудильо снаряжает добровольческую «Голубую дивизию» воевать с СССР.

«Голубой» дивизия была названа не из-за того, что она формировалась из представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, а потому, что фалангисты, испанские фашисты, носили отличительные рубашки синего или голубого цветов. По сути же, под Ленинградом и Новгородом воевала не просто дивизия, а практически армия испанских фашистов. Их численность оценивается в 50 – 70 тысяч рыл, что в несколько раз превышает организационно-штатную структуру дивизии вермахта того времени. Правда, в послевоенный период, историки, доброжелательно настроенные к туземным формированиям в составе вермахта и войск СС, приуменьшали численность «голубцов» на Восточном фронте, с одновременным отмыванием фалангистов.

Так, например, утверждается (в том числе, в знаменитом дневнике диссидентки-коллаборационистки Осиповой, жившей с мужем в оккупации под Ленинградом), что «голубцы» в основном ходили пьяные и приставали к женщинам, тогда как из документов вытекает, что фалангисты не гнушались расправами над мирным советским населением и замазаны в зверских убийствах пленных красноармейцев.

Кроме того, на совести фалангистов из 250-й «Голубой дивизии» лежит разграбление Новгородской церкви Федора Стратилата на Ручью и сожжение иконостаса, использованного вместо дров, а также похищение и вывоз в Испанию в качестве трофея креста главного купола собора Святой Софии – крупнейшего духовного центра Северной Руси на протяжении столетий. Похищенный фашистами крест был возвращен в Великий Новгород только в 2007 году.

Было бы странно ожидать от «голубцов» иного поведения, поскольку воевать в СССР ехали мотивированные добровольцы, имевшие опыт боевых и карательных операций против коммунистических и левых повстанцев у себя в Испании.

К счастью, «Голубая дивизия» закончилась почти на год раньше, чем была полностью снята блокада Ленинграда, в результате операции Красной Армии под Красным Бором. Согласно рапортам с мест боевых действий «голубцы» «понесли огромные потери, уничтожены целые батальоны». Кроме того, 80% пленных испанцев, воевавших против СССР, попали в плен именно под Красным Бором.

Интересно, что мотивы, которыми руководствовался Франко, посылая добровольцев-фалангистов воевать с СССР, во многом схожи с мотивами Порошенко, мешками проливавшего кровь «побратимов-нациков» в Донбассе. Целью каудильо, резонно опасавшегося мятежей приверженцев Гитлера против себя любимого у себя дома, была утилизация наиболее угашенной части военных и фалангистов.

Не менее интересно, что Франко, проводивший внутри страны жесточайший террор против левых сил, глядел сквозь пальцы на то, как в его страну бегут евреи, скрывающиеся от гитлеровской репрессий в соседних с Испанией государствах. Благодаря этому, в Израиле к личности каудильо относятся снисходительно. Франко также не мешал скрываться на своей территории сбитым над Францией экипажам английских и американских лётчиков и даже не препятствовал их эвакуации.

Когда заезжие западные корреспонденты интересовались у Франко, фашист ли он, каудильо отвечал очень обтекаемо в том смысле, что фашизм не так страшен для европейской цивилизации, как коммунистический СССР. Поэтому, мол, он за фашизм.

Благодаря столь гибкой позиции западные союзники СССР считали режим каудильо нейтральным, позволяя своим делягам торговать с ним нефтью, техникой и прочими дефицитными ништяками, что, в конце концов, оценил и Гитлер, с которым Франко также прибыльно торговал.

Всё это в сумме привело к тому, что после окончания войны, когда не стало Гитлера и Муссолини, а ближайшие их соратники и разжигатели войны повисли в петельках по приговорам многочисленных трибуналов, генералиссимус Франко не только остался живёхонек, но и сохранил статус кво. Причём, с каудильо, без малейшего стеснения ручкались западные политики.

Для латиноамериканских хунт, богато расплодившихся во второй половине XX века, каудильо Франко и вовсе был иконой, образцом для подражания.

Оно и понятно. Возобладавшая в США, а затем и среди их союзников «доктрина Трумэна» по сдерживанию СССР, допускала использование любой дряни, лишь бы не позволить распространению коммунизма, получившего огромную популярность в мире благодаря авторитету СССР, главному и безусловному сокрушителю фашизма в Европе.

Главной проблемой Запада с режимом Франко было упорное нежелание каудильо отказаться от практики расправ с коммунистами, анархистами, республиканцами, а также со сторонниками независимости Каталонии и страны Басков от Испании.

Так, например, в 1974 году сильный международный резонанс вызвала казнь каталонского анархиста Сальвадора Пуч Антика гарротой (или, попросту, удушение петлёй) по приговору франкистского суда. За два месяца до своей смерти Франко подписал смертный приговор пяти политическим заключённым боевикам, о помиловании которых просили главы правительств многих стран, включая римского папу Павла VI.

Симпатии и даже ностальгия части испанского общества к фашисту Франко и его режиму во многом связаны с «экономическим чудом» конца 1950-х, благодаря которому Испания вскоре превратилась из полунищей во вполне состоятельную европейскую страну.

Правда, как считают исследователи, своему послевоенном процветанию Испания во многом обязана пригретым после войны гитлеровским функционерам, по которым плакали виселица и расстрельная стенка по сумме содеянного. Кровавое золото нацистской партии не испарилось бесследно, сколько бы о нём не трепались досужие журналисты и детективщики. ФРГ поднялась не на мизерных вливаниях по пресловутому «Плану Маршалла», а на чём-то гораздо более существенном. Как и послевоенная Испания.

Начиная с 1947 года Франко делал всё, чтобы не только Испания, но и мировое сообщество перестали ассоциировать его режим с Гитлером и Муссолини. Тогда же каудильо объявил Испанию монархией с вакантным престолом. Расчёт был тонким: на тот момент наследник свергнутого в 1931 году Альфонса XIII Хуан Карлос был девятилетним ребёнком.

Диктатор Франко приблизил к себе инфанта и лично занимался его воспитанием, не доверяя процесс никому из своего политического окружения.

Кроме того, Франко начал проводить в жизнь политику примирения всех сторон гражданского конфликта, очень напоминающую циничный анекдот про финал гитлеровского концлагеря, где эсэсовец объявляет оставшимся в живых узникам: «всем спасибо, все свободны».

В 1973 году Франко отошёл от дел, отдав должность главы правительства неофранкисту адмиралу Бланко, которого чуть позже уконтрапупили боевики баскской организации ЭТА.

Последние годы жизни каудильо посвятил семье, внукам, страдая от болезни Паркинсона.

В Нижнюю Тундру старый фашист отчалил 20 ноября 1975 года. Сразу же после его смерти по общенациональному телевидению Испании зачитали прощальное письмо каудильо к народу Испании, написанное в стиле ельцинского заявления «я устал, я мухожук».

Похоже, что теперь, через 44 года после смерти фашистского диктатора, социалистическое правительство Испании намеренно окончательно похоронить не только останки каудильо, но и подчеркнуть фальшивую суть его послевоенного примиренчества.