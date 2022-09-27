Перезимовать помогут массовый исход населения и деиндустриализация страны – киевский энергетик

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Новости Украины

В современных условиях Украина производит больше электроэнергии, чем потребляет, поэтому может позволить себе экспортировать ее в Евросоюз, куда как раз убежали ее потребители.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе одного из выступлений прозвучала теория о том, что у Украины не хватает электроэнергии, и в пиковые моменты потребления возможны отключения как в 90-е, на что Рябцев высказал следующее.

«На мой взгляд аварийные отключения электроэнергии в течение отопительного сезона этого будут происходить лишь – если будут поражены критические объекты энергетической инфраструктуры. Сейчас мощности объединенной энергетической системы Украины достаточно для того, чтобы обеспечивать как базовый, то есть обычный уровень потребления, так и потребление в пиковые часы. То есть – утром и вечером. Я сомневаюсь, что в пиковые часы потребление в этот отопительный сезон будет до 17 гигаватт. На мой взгляд, более реально можно рассматривать мощность на уровне 12-13 гигаватт в пиковые часы. И подтверждением, хотя и опосредованным, этой оценки является то, что Укрэнерго расширяет возможности для межгосударственных пересечений электрической энергии для увеличения экспортных поставок государствам членам Европейского Союза. Да, это вряд ли будет 3 или 3,5 гигаватт экспорта. Но это в целом возможно до 1 или 1.5 гигаватт направлять на экспорт. Хоть и не в пиковые часы, но все-таки, в режиме межгосударственных пересечений, это вероятно», – сказал эксперт.

При этом, по его словам, пиковых взлётов можно не бояться, более того, следует ожидать более ровный график потребления электроэнергии.

«Во-первых, из-за того, что достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в том, что все большие станции Украины расположены, абсолютное большинство, на левом берегу. То есть они обеспечивали функционирование большого промышленного кластера. Южного, точнее двух, Южного и Донбасса. Сейчас практически все потребители, большие потребители этих кластеров промышленных, или не работают, или работают на минимальных мощностях. Это означает, что нету потребности в электроэнергии. Дальше, огромное количество, 7-10 миллионов украинцев сменили своё место жительства, и несколько миллионов проживает сейчас и будет проживать дальше на территории государств-членов Европейского Союза и в России. И это означает, что потребление также в пиковые часы уменьшится. Потому что увеличение потребления в пиковые часы с 17 до 20 часов дня было обусловлено прежде всего тем, что мы возвращались с работы. Сейчас – или нету такой работы, или люди работают в других местах, или работают дистанционно», – добавил Рябцев.