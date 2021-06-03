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03.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия
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«Период братания с НАТО оказался губительней противостояния» – российский генерал

В период «партнёрства» с НАТО Россия потеряла в геополитическом и стратегическом значении больше, чем...

В период «партнёрства» с НАТО Россия потеряла в геополитическом и стратегическом значении больше, чем за всё время противостояния с Альянсом.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что лучше для нас, для безопасности РФ и не только – соперничество, даже в какой-то мере противостояние, или партнёрство? В те времена мы все на военной службе находились, и я считаю, что мы в период дружбы, братания с НАТО и программы партнёрства ради мира, и основополагающий акт Россия-НАТО, мы потеряли в геополитическом и стратегическом значении гораздо больше, чем когда мы НАТО противостояли», – рассказал Ивашов.

«Держу всё время в голове фразу, сказанную в 1912 году российским генералом и геополитиком, тогда полковником Генерального штаба, Алексей Ефимовичем Вандамом – хуже войны с англосаксом, может быть только дружба с ним», – резюмировал генерал-полковник

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