«Период братания с НАТО оказался губительней противостояния» – российский генерал

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

В период «партнёрства» с НАТО Россия потеряла в геополитическом и стратегическом значении больше, чем за всё время противостояния с Альянсом.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что лучше для нас, для безопасности РФ и не только – соперничество, даже в какой-то мере противостояние, или партнёрство? В те времена мы все на военной службе находились, и я считаю, что мы в период дружбы, братания с НАТО и программы партнёрства ради мира, и основополагающий акт Россия-НАТО, мы потеряли в геополитическом и стратегическом значении гораздо больше, чем когда мы НАТО противостояли», – рассказал Ивашов.

«Держу всё время в голове фразу, сказанную в 1912 году российским генералом и геополитиком, тогда полковником Генерального штаба, Алексей Ефимовичем Вандамом – хуже войны с англосаксом, может быть только дружба с ним», – резюмировал генерал-полковник