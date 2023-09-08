Пермский суд отобрал у американцев завод, отхваченный у России в ходе бандитской ельцинской приватизации

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Арбитражный суд Пермского края в пятницу, 8 сентября, удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании незаконными итогов приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России — компании «Метафракс Кемикалс».

После приватизации в 1992 году завод контролирует компания из США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генпрокуратура считает, что произошедшие 30 лет назад события не являются приватизацией, поскольку эта процедура не могла проводиться в отношении завода, который производит опасную продукцию, в том числе метанол. Кроме того, предприятие считалось еще и стратегическим, в связи с чем решение о приватизации могли принять только на федеральном уровне.

В пользу РФ будут истребованы пакеты акций АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг», которые соответствуют 94,2% предприятия. Постановление суда уже вступило в силу. Юристы акционеров завода не считают решение суда обоснованным и планируют подать апелляционную жалобу.

«Основаниями стали многочисленные нарушения в ходе приватизации 90-х и, предполагаю, щедро оплаченный мухлеж тогдашней администрации Губахи. Пересмотр результатов «залоговых аукционов» все ближе. Жаль, что Генпрокуратура не спросит с их идеолога Ясина, администратора Чубайса и исполнителя Потанина», – прокомментировал решение суда экономист Никита Кричевский в своем тг-канале.

«Тихая, спокойная национализация. Пересмотр итогов приватизации – все в одном флаконе. Все, как мы любим», – радуется писатель Николай Стариков.

Генпрокуратура за последние месяцы потребовала изъять в пользу казны не только «Метафракс Кемикалс», но и «Сибэко», «ХайдельбергЦемент Рус», «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», ГК «Покровский», «Порт Пермь».