«Персонал эвакуирован»: буровые платформы Черноморнефтегаза не работают после удара ВСУ

21.06.2022  14:36 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Военные преступления, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Руководство госпредприятия «Черноморнефтегаз» приняло решение эвакуировать персонал с четырёх платформ газодобычи на Голицынском месторождении.

Об этом «ПолитНавигатору» стало известно из компетентных источников.

Руководство госпредприятия «Черноморнефтегаз» приняло решение эвакуировать персонал с четырёх платформ газодобычи на Голицынском месторождении....

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«На Одесском месторождении малая платформа выгорела вся, пропавших не нашли, – уточнил наш собеседник. – Персонал двух вышек – «Крым-1» и «Таврида» – эвакуировали вертолетами».

Попавшая под удар ВСУ платформа находится в 120 километрах от побережья Одесской области, которую контролируют украинские военные. Голицынское газоконденсатное месторождение всего лишь на 10 км дальше, поэтому принято решение эвакуировать 136 человек персонала.

По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело, чтобы провести экспертизу и установить причастных к обстрелу украинских силовиков. Поиски семерых пропавших без вести продолжаются, троих пострадавших уже оставили в больницу Симферополя.

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