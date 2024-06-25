Перспектив военной победы не видно. Нас готовят к переговорам – украинский телеведущий

Анатолий Лапин.  
25.06.2024 10:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Итоги прошедшего в Швейцарии так называемого «саммита мира» говорят о том, что украинское население готовят к изменению позиций и переговорам с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский телеведущий и журналист Виталий Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итоги прошедшего в Швейцарии так называемого «саммита мира» говорят о том, что украинское население...

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«Нас кочегарят, напрягают и дают понять, что все к этому идет. Поэтому, благодаря международному сообществу, Украина, может быть, пересмотрит свой подход к той позиции, которую Зеленский считал неизменной. Вы же видите, что изначально украинская власть заливала нам здесь о том, что все будет формулироваться на основе «формулы Зеленского», никаких отступлений вправо-влево, что это основа разговора, а оказалось, совершенно нет. Оказалось, что тот порядок дня, который был ранее заявлен Украиной, он на 70 или на 80% был изменен. Взяли несколько пунктов, которые были актуальны для всего человечества. Типа, для них это ядерная и продовольственная безопасность, ну и для Украины, понятное дело, это обмен пленными», – сказал журналист.

«Но в любом случае видно, что власть меняет свою позицию по ходу пьесы. Это что означает? Это означает, что если раньше Зеленский видел какую-то перспективу в плане военных побед и каких-то козырей, и он так себя вел, пытался объяснить, что эти козыри у нас будут и тогда, возможно, с чистого листа начнет переговоры, и это будет выгодно для Украины, то сейчас мы понимаем, что все может складываться совершенно не так успешно, как об этом говорит украинская власть», – заявил Дикий.

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