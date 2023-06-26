«Перспектива членства в НАТО – изысканное лассо для Украины» – киевский политолог

Путь вступления в НАТО для Украины может длиться десятилетиями после прекращения боевых действий.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные партнёры нашли такое изысканное лассо для Украины – мы вас возьмём в ЕС и НАТО после того, как завершится война. А когда завершится война? Никто не знает. Более того, мы же говорим о юридическом факте завершения войны. А юридический факт завершения войны часто наступает даже не после остановки боевых действий, а после установки мирных соглашений, возвращения тел погибших, обмена военнопленными. Этот процесс может длиться ещё десятилетия после прекращения боевых действий», – сказал Бортник.

По его словам, если в НАТО путь закрыт, то для вступления в ЕС условия есть.

«Можно считать, что это такой закамуфлированный способ подталкивания нас к переговорам, но вместе с тем перед НАТО в такой ситуации бы возник вопрос – а каким территориям Украины предоставлять гарантии безопасности? И предоставление части Украины гарантий безопасности означало бы факт признания оккупации остатка украинской территории. Думаю, что страны НАТО на это не пойдут, другой сложный юридический механизм.

Другая ситуация – с ЕС. В ЕС может принимать Украину в любом состоянии, в любом территориальном наполнении, потому что это не касается непосредственных гарантий безопасности, не вытекают гарантии безопасности с территориального наполнения Украины в этом случае», – объяснил политолог.